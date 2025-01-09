CANAL RCN
Economía

Resultados de El Dorado Tarde del 1 de septiembre de 2025: números ganadores

Hoy, 1 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de El Dorado Tarde en Colombia. Consulta aquí los números ganadores y comprueba tu suerte.

Resultados de El Dorado Tarde del 1 de septiembre de 2025: números ganadores
Foto: redes sociales

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo del Dorado Tarde correspondiente a hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, ya se realizó y dejó como ganadores a varios afortunados que confiaron en su número de la suerte.

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor

 

Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más buscados en Colombia, pues con una inversión baja se puede obtener una importante ganancia.

Resultados oficiales del Dorado Tarde hoy 1 de septiembre

La empresa organizadora del Dorado Tarde confirmó que el número ganador de este 1 de septiembre fue 1487, acompañado de la quinta 3.

Como siempre, los resultados se pueden verificar en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del sorteo.

Resultados de El Dorado Tarde del 13 de agosto de 2025: números ganadores
RELACIONADO

Resultados de El Dorado Tarde del 13 de agosto de 2025: números ganadores

Los participantes deben revisar cuidadosamente sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún premio, recordando que es indispensable presentar el documento original en buen estado para poder reclamar el dinero correspondiente.

¿Qué hacer si acertaste en el Dorado Tarde?

Si fuiste uno de los afortunados ganadores del Dorado Tarde hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, es importante que sigas estos pasos:

Conservar el tiquete en buen estado, ya que es la única prueba válida para reclamar el premio.

Acudir a un punto de venta autorizado o entidad bancaria correspondiente para realizar el cobro.

Revisar las fechas y condiciones de pago que establece la empresa operadora del sorteo.

El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos preferidos por los colombianos, no solo por la emoción que genera cada resultado, sino también por las oportunidades de ganar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secretaria de Movilidad

La costosa multa por fumar conduciendo en Colombia en 2025: más alta que no portar licencia

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de septiembre de 2025: número y signo ganador

Comercio

Estos fueron los carros más vendidos en el mes de agosto: hay novedades en el listado

Otras Noticias

Congreso de la República

Atención a la 'Ley Cero Cacho', que le daría duro golpe a los infieles en Colombia

La infidelidad en Colombia podría dejar de ser un “asunto privado” y convertirse en delito con cárcel. Atención al proyecto de ley.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro destapa su miedo: “barcos de EE. UU. con misiles apuntan a Venezuela”

El número uno del régimen anunció que tendrá una máxima preparación ante la presión de Estados Unidos en aguas del Caribe con artillería de guerra.

Valle del Cauca

Helicóptero con cuatro personas a bordo se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Ciclismo

Sacudón en plena Vuelta España 2025: equipo confirma la salida de una de sus figuras

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan