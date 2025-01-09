Resultados de El Dorado Tarde del 1 de septiembre de 2025: números ganadores

El sorteo del Dorado Tarde correspondiente a hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, ya se realizó y dejó como ganadores a varios afortunados que confiaron en su número de la suerte.

Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más buscados en Colombia, pues con una inversión baja se puede obtener una importante ganancia.

Resultados oficiales del Dorado Tarde hoy 1 de septiembre

La empresa organizadora del Dorado Tarde confirmó que el número ganador de este 1 de septiembre fue 1487, acompañado de la quinta 3.

Como siempre, los resultados se pueden verificar en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales del sorteo.

Los participantes deben revisar cuidadosamente sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún premio, recordando que es indispensable presentar el documento original en buen estado para poder reclamar el dinero correspondiente.

¿Qué hacer si acertaste en el Dorado Tarde?

Si fuiste uno de los afortunados ganadores del Dorado Tarde hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, es importante que sigas estos pasos:

Conservar el tiquete en buen estado, ya que es la única prueba válida para reclamar el premio.

Acudir a un punto de venta autorizado o entidad bancaria correspondiente para realizar el cobro.

Revisar las fechas y condiciones de pago que establece la empresa operadora del sorteo.

El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos preferidos por los colombianos, no solo por la emoción que genera cada resultado, sino también por las oportunidades de ganar.