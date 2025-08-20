Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de agosto de 2025

Este miércoles 20 de agosto de 2025 se llevaron a cabo los sorteos habituales de las loterías de Manizales, Valle y Meta, juegos tradicionales que cada semana entregan millonarios premios a sus apostadores.

Como es costumbre, los resultados generan expectativa en todo el país, pues muchos colombianos confían en su número de la suerte para cambiar sus vidas.

Resultados de la Lotería de Manizales 20 de agosto

En el sorteo del miércoles 20 de agosto de 2025, el premio mayor de la Lotería de Manizales fue para el número XXXX de la serie XXX, con un valor de 2.600 millones de pesos.

Esta lotería, con más de 100 años de historia, se consolida como una de las favoritas en el eje cafetero y sigue repartiendo millonarios premios cada semana.

Además del premio mayor, la Lotería de Manizales entregó miles de pesos en premios secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar para quienes compran su billete completo o fracciones autorizadas.

Resultados de la Lotería del Valle y la Lotería del Meta 20 de agosto

En cuanto a la Lotería del Valle, el número ganador del premio mayor fue XXXX con la serie XXX, entregando una bolsa millonaria de 9.000 millones de pesos, uno de los más atractivos del país. Este sorteo también incluyó múltiples premios secos que beneficiaron a participantes en diferentes regiones de Colombia.

Por su parte, la Lotería del Meta sorteó un premio mayor de 1.800 millones de pesos, que cayó en el número XXXX de la serie XXX. Esta lotería, que representa al llano colombiano, se ha caracterizado por entregar importantes sumas y mantener la confianza de sus apostadores.