CANAL RCN
Economía

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 5 de enero de 2026. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

enero 05 de 2026
09:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Varios jugadores en todo el país estuvieron atentos este lunes 5 de enero de 2026 al resultado de dos de los sorteos más tradicionales del calendario nacional como los son las loterías de Cundinamarca y Tolima.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 3 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Como ocurre cada semana, estos juegos generan expectativa por sus premios mayores y por la posibilidad de comenzar el año con un golpe de suerte.

A continuación, te presentamos los resultados oficiales de ambos sorteos. Recuerda que debes verificar tu billete con calma y conservarlo en buen estado en caso de resultar ganador.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 5 de enero de 2026

En el sorteo de la Lotería de Cundinamarca correspondiente a hoy, lunes 5 de enero de 2026, el premio mayor fue de X pesos. El número ganador fue X y la serie X, combinación que definió a los nuevos ganadores del sorteo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

Este juego de azar, uno de los más antiguos y reconocidos del país, se caracteriza por ofrecer un plan de premios atractivo que incluye aproximaciones, series y cifras, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún tipo de ganancia, incluso si no se acierta el número completo.

Los resultados oficiales pueden consultarse también en los canales autorizados de la lotería y en puntos de venta físicos, donde los jugadores suelen acudir para confirmar si su billete coincide con el número y la serie ganadora.

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 5 de enero

Por su parte, la Lotería del Tolima también realizó su sorteo este lunes 5 de enero de 2026, entregando un premio mayor de X pesos. En esta ocasión, el número ganador fue X y la serie X.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025

Este sorteo, que se juega tradicionalmente los lunes, cuenta con una amplia base de apostadores en distintas regiones del país, gracias a su regularidad y a la variedad de premios secundarios que ofrece.

Si tu billete coincide total o parcialmente con los resultados publicados, recuerda revisar el plan de premios para conocer el valor exacto a reclamar.

Para premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales ante la entidad operadora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de enero de 2026

Comercio

Reconocida marca de ropa urbana cerró todas sus tiendas en Bogotá: esta es la razón

Educación

Fin de vacaciones en Bogotá: ya hay fecha oficial para el inicio de clases en colegios públicos

Otras Noticias

Festival de Música de Cartagena

El alma y el cuerpo suenan en Cartagena: así avanza el Festival de Música

El Cartagena Festival de Música avanza en su edición número 20 con conciertos memorables, arte visual y una agenda que sigue llenando de alma y cuerpo a la ciudad.

María Corina Machado

Nobel de paz María Corina Machado celebró la captura de Maduro pese a no ser mencionada en el plan de los EE. UU. para Venezuela

La líder opositora insistió en que Venezuela pronto será libre, sin referirse al papel de Edmundo González como presidente electo.

Artistas

La hermana de Yina Calderón sufrió un accidente de tránsito: así quedó el vehículo y este es su estado de salud

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe podría fichar a otro ex Millonarios: él es y así juega

Medicamentos

Menor al que fue suministrado el medicamento más costoso del mundo volvió a caminar