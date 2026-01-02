Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín es uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia, esperado cada viernes por miles de apostadores que sueñan con llevarse premios millonarios y secos adicionales.

Para muchos, el inicio de año trae la ilusión de comenzar con buen pie, y el sorteo del viernes 2 de enero de 2025 no fue la excepción. Aquí te contamos cómo quedó el resultado oficial de la Lotería de Medellín.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 2 de enero de 2025

En el sorteo jugado este viernes 2 de enero de 2025, la Lotería de Medellín presentó un nuevo resultado que alegró a varios apostadores.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025

El número premiado con el Premio Mayor fue XXX acompañado de la serie XXX, según el histórico de resultados publicado por la lotería oficial.

Además del premio mayor, los jugadores pudieron conocer los números ganadores de los premios secos, que ofrecen diferentes montos dependiendo de las combinaciones acertadas.

Es fundamental revisar cuidadosamente cada número y serie en tu tiquete, ya que incluso algunas aproximaciones pueden otorgar premios menores si coinciden con las cifras publicadas.

La Lotería de Medellín se juega todos los viernes por la noche, usualmente alrededor de las 11:00 p.m., y puede seguirse en vivo por canales regionales como TeleAntioquia o a través de las transmisiones oficiales en redes sociales y la página web.

¿Cómo reclamar si resultaste ganador?

Si tu número y serie coinciden con los publicados para el sorteo del 2 de enero de 2025, es importante seguir los pasos oficiales para reclamar tu premio.

En general, para premios de menor cuantía puedes acercarte a puntos autorizados de pago con tu tiquete original en buen estado.

Para premios mayores, se recomienda asesorarse en las oficinas principales de la lotería o en los puntos habilitados con antelación y llevar los documentos de identificación requeridos para efectuar el cobro de manera segura.