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Más detalles sobre el caso de Laura Espinoza: su papá habló y les dejó un mensaje a los condenados

El odontólogo y anestesiólogo fueron condenados por practicar la cirugía en medio de la pandemia en Bogotá.

Mañana Express

julio 14 de 2026
08:52 a. m.
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Hace pocos días, fueron condenados David Santiago Martínez Laverde y Luis Fernando Ortiz Laverde, odontólogo y anestesiólogo respectivamente, por el fallecimiento de una paciente en Bogotá.

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Este hecho se dio el 9 de junio de 2021, cuando la abogada de 35 años, Laura Espinoza, se realizó una intervención maxilofacial. Sin embargo, en el postoperatorio, tuvo complicaciones.

¿Qué complicaciones tuvo Espinoza?

Teniendo en cuenta que el planeta se encontraba en medio de la pandemia, el traslado de Espinoza se dio en la noche de aquel día. Durante varios días estuvo batallando por su vida hasta que falleció el 16 de junio tras afectaciones neurológicas, concretamente un infarto cerebral isquémico.

Un dato clave es que en ese momento regía un decreto con medidas relacionadas con los procedimientos médicos. La cirugía de ella, entonces, no era prioritaria, por lo que se pudo realizar en otro momento cuando no estuviese comprometida la capacidad del sistema.

Años atrás, Espinoza había sido diagnosticada por una desviación mandibular. Ella residía en Houston, Estados Unidos; pero optó por volver a Colombia para realizarse la cirugía.

El mensaje del papá a los dos condenados

La clínica Mediport, donde se llevó a cabo el procedimiento, carecía de unidades de cuidados intensivos y la ambulancia estaba en reparación. Ricardo Espinoza, su papá, fue quien consiguió el transporte de emergencia horas después.

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“Esa intervención quirúrgica fue realizada en condiciones que desconocieron para ese momento el deber objetivo de cuidado exigido por los profesionales de la salud en el contexto normativo y sanitario vigente”, esto menciona la sentencia.

Si bien los condenados no irán a prisión por tratarse de una sentencia inferior al tiempo mínimo requerido para la privación de la libertad, el fallo representa un precedente significativo.

“Para mí, lo más importante es que hubo una condena, quedaron condenados por un homicidio culposo. No creo que después de los tres años alguien vaya a decir: Contratemos aquí al anestesiólogo que dejó morir a una paciente”, sostuvo Espinoza.

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