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Bogotá abre jornada gratuita para emprendedores que buscan hacer crecer sus negocios

Emprendedores en Bogotá podrán acceder a una jornada gratuita para fortalecer sus negocios, aprender sobre inteligencia artificial y mejorar sus ventas.

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Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 07 de 2026
08:02 p. m.
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Los emprendedores en Bogotá tendrán una nueva oportunidad para fortalecer sus negocios sin tener que pagar por capacitación.

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Durante septiembre se realizará una jornada presencial gratuita enfocada en productividad y crecimiento comercial, en la que los participantes podrán aprender, entre otras cosas, a utilizar herramientas de inteligencia artificial para ahorrar tiempo, atraer clientes y mejorar sus ventas.

Se trata de la Maratón de Emprendimiento, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) dirigida a personas que buscan llevar sus ideas al mercado o fortalecer proyectos que ya están en marcha.

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La jornada del próximo 25 de septiembre de 2026 tendrá como enfoque la productividad y el crecimiento comercial.

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Uno de sus componentes principales será enseñar cómo aprovechar la inteligencia artificial (IA) en tareas relacionadas con la gestión de un emprendimiento.

La idea es que los asistentes conozcan herramientas que puedan aplicar a sus negocios para optimizar procesos, ahorrar tiempo y mejorar su productividad. También se abordarán estrategias orientadas a conseguir nuevos clientes, identificar oportunidades y aumentar las ventas.

Además de las actividades de formación, habrá una sesión de networking para facilitar conexiones entre emprendedores y posibles clientes, proveedores, socios o aliados.

La jornada busca que los participantes puedan “trabajar de forma más inteligente, atraer más clientes y convertir oportunidades en resultados”, según la descripción de la actividad.

¿Cómo participar en la Maratón de Emprendimiento?

El evento será presencial y gratuito y se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Los participantes deberán acudir a Innovalab, ubicado en la carrera 15 #93A-10, en el sector de Chicó, Bogotá.

Para participar es necesario realizar previamente la inscripción mediante el formulario habilitado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta no será la última oportunidad del año. La entidad tiene prevista una nueva jornada de la Maratón de Emprendimiento para el 25 de noviembre de 2026, con la que continuará ofreciendo herramientas y espacios de conexión para quienes buscan fortalecer sus negocios en Bogotá-Región.

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