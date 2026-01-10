CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Consulta los resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026. Revisa el premio mayor, números ganadores y qué hacer si resultaste ganador.

Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

enero 10 de 2026
10:40 p. m.
Este sábado 10 de enero de 2026 se llevó a cabo el tradicional sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más esperados por los apostadores en Colombia.

Cada semana, miles de jugadores comprueban sus tiquetes con la esperanza de que sus números coincidan con la combinación ganadora y así acceder al premio mayor u otros premios secundarios.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026

En el sorteo realizado en la noche de este 10 de enero de 2026, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá fue 9036, con serie 207.

Esta combinación se llevó el mayor premio de la jornada y representa la cifra que muchos apostadores estaban esperando con ilusión.

La Lotería de Boyacá, como otros juegos tradicionales, también entrega premios en categorías secundarias o “premios secos” para quienes aciertan parte del número ganador o cifras parciales.

Es importante revisar cuidadosamente cada número de tu tiquete, ya que incluso si no coincides con el premio mayor, puedes resultar favorecido en otras categorías que también ofrecen recompensas económicas.

Los resultados de este sorteo ya están disponibles en los canales oficiales del juego y en los puntos autorizados de venta en todo el país. Los apostadores interesados pueden verificar sus números en las publicaciones oficiales o en los sitios web que difunden los resultados de las loterías colombianas.

¿Cómo reclamar si resultaste ganador?

Si tu tiquete coincide con la combinación ganadora del 10 de enero de 2026, recuerda conservar el billete original, pues es indispensable para cualquier reclamo de premio.

Los ganadores deben presentarlo en los puntos de pago autorizados, junto con su documento de identidad, para recibir la respectiva recompensa.

Además, si resultaste favorecido en una categoría secundaria, también puedes reclamar el premio correspondiente según las instrucciones y plazos establecidos por la Lotería de Boyacá.

