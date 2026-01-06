CANAL RCN
Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 6 de enero de 2026

Revise los resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 6 de enero de 2026, con el número y la serie ganadora del premio mayor.

enero 06 de 2026
09:24 p. m.
El martes 6 de enero de 2026 se llevaron a cabo los tradicionales sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de suerte y azar más esperados por los apostadores colombianos cada semana.

Como siempre, miles de jugadores revisaron con ilusión sus boletos para saber si eran acreedores de alguno de los premios mayores o secundarios que estas loterías entregan.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del martes 6 de enero de 2026

Según los datos del sorteo, el número ganador del premio mayor fue XXX con serie XXX.

Este juego, que se realiza todos los martes en Colombia, representa una oportunidad para muchos de ganar grandes sumas de dinero solo acertando las cifras y la serie correspondientes del billete.

Además del premio mayor, también se entregan premios secundarios conocidos como “secos” que ofrecen recompensas a quienes acierten combinaciones de cifras menores dentro del plan de premios.

Resultados de la Lotería del Huila del martes 6 de enero de 2026

De igual forma, la Lotería del Huila realizó su sorteo en la misma noche y anunció sus números ganadores. Para este sorteo, el número que resultó favorecido con el premio mayor fue XXX con serie XXX.

Este juego, con un premio mayor que suele alcanzar cifras significativas, ha ganado popularidad entre los apostadores por sus múltiples premios distribuidos en diferentes categorías.

Al igual que la Lotería de la Cruz Roja, quienes acertaron secuencias parciales o combinaciones específicas también podrían obtener recompensas relevantes según las reglas del plan de premios.

