Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de agosto: premio mayor

Este sábado 16 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo semanal de La Lotería de Boyacá, generando gran expectativa en miles de jugadores alrededor del país.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 16 de agosto de 2025

Número ganador (Premio Mayor): 0904.

Serie: 345.

Estos son los datos oficiales para reclamar premios, así que revisa tu billete con cuidado. Recuerda que el ganador del Premio Mayor solo se define por este número y serie exactos.

Además del gran premio, La Lotería de Boyacá cuenta con múltiples “premios secos” que ofrecen más oportunidades de ganar.

Estos sorteos suelen incluir montos desde $10 millones hasta más de $1.000 millones, distribuidos en categorías como Fortuna, Alegría, Ilusión o Esperanza.

¿Cómo reclamar si fuiste ganador de la Lotería de Boyacá?

Si resultaste afortunado con el Premio Mayor, debes:

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 22 de julio de 2025

Presentar el billete original en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, piso 3).

Si no puedes acercarte personalmente, comunícate con un distribuidor autorizado para orientación.

Para premios menores a $10 millones, el cobro puede hacerse en puntos de venta oficiales o a través de distribuidores certificados.

En estas ocasiones, guardar el billete en buen estado —sin arrugas, tachones o manchas— es esencial para validar el premio.

La Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del país, sigue generando ilusión y apoyando al sistema de salud en Boyacá y regiones vecinas. Con cada sorteo, cientos de personas sueñan con cambiar su vida.

Últimos resultados Lotería de Boyacá, premio mayor