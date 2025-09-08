Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto: premio mayor

El sorteo de la Lotería de Boyacá , uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, se realizó este sábado 9 de agosto de 2025.

Como cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos para conocer si la suerte les sonreía con el premio mayor o con alguno de los premios secos que ofrece esta lotería.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto de 2025

El ganador número del premio mayor de hoy 9 de agosto fue: 0769 de la serie 432.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entregó otros premios secos y aproximaciones que pueden consultarse en los canales oficiales de la entidad, como su página web, redes sociales y puntos autorizados.

Este sorteo, que cuenta con transmisión en vivo y gran expectativa nacional, ofrece un premio mayor millonario que cada sábado motiva a miles de personas a participar.

¿Cómo participar y reclamar premios?

Para jugar la Lotería de Boyacá, los interesados deben adquirir su billete físico en puntos de venta autorizados oa través de plataformas digitales avaladas por la entidad.

Cada billete contiene un número y una serie que deben coincidir con el resultado oficial para ganar el premio mayor.

En caso de resultar ganador, es indispensable presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad, en las oficinas de la Lotería o en un banco autorizado. La entidad recuerda que todos los premios están sujetos a la retención correspondiente por ley.