CANAL RCN
Economía

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto: premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
09:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo de la Lotería de Boyacá , uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia, se realizó este sábado 9 de agosto de 2025.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025

Como cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos para conocer si la suerte les sonreía con el premio mayor o con alguno de los premios secos que ofrece esta lotería.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto de 2025

El ganador número del premio mayor de hoy 9 de agosto fue: 0769 de la serie 432.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entregó otros premios secos y aproximaciones que pueden consultarse en los canales oficiales de la entidad, como su página web, redes sociales y puntos autorizados.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de agosto: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de agosto: premio mayor

Este sorteo, que cuenta con transmisión en vivo y gran expectativa nacional, ofrece un premio mayor millonario que cada sábado motiva a miles de personas a participar.

¿Cómo participar y reclamar premios?

Para jugar la Lotería de Boyacá, los interesados deben adquirir su billete físico en puntos de venta autorizados oa través de plataformas digitales avaladas por la entidad.

Cada billete contiene un número y una serie que deben coincidir con el resultado oficial para ganar el premio mayor.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025

En caso de resultar ganador, es indispensable presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad, en las oficinas de la Lotería o en un banco autorizado. La entidad recuerda que todos los premios están sujetos a la retención correspondiente por ley.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Becas

Becas 2025: universidad ofrece descuentos de hasta 63% en matrícula para pregrado y posgrado

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de agosto de 2025

Finanzas personales

¿Sin vida crediticia? Compañía de financiamiento ofrece microcréditos en Colombia

Otras Noticias

Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga hizo respetar la casa y derrotó a Independiente Santa Fe: vea los goles

Atlético Bucaramanga le ganó a Santa Fe y le quitó el invicto al reciente campeón del FPC. Vea los goles.

Florida

Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

El gobernador Ron DeSantis dijo que su estado está “listo, dispuesto y capaz” para recibir más migrantes irregulares.

UNGRD

Karen Manrique habría sido la encargada de definir a congresistas que se beneficiarían con contratos de la UNGRD

Astrología

La preocupante predicción de Mhoni Vidente para el 13 y 21 de agosto: ¿Qué pasará?

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe