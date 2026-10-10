Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de octubre de 2026: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 10 de octubre de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de colombianos participaron con la esperanza de quedarse con alguno de los premios millonarios.

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Como es habitual, los jugadores estuvieron atentos al número ganador y la serie correspondiente para comprobar si la suerte estuvo de su lado.

El sorteo de esta jornada entregó un premio mayor de $15.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones que ofrecen otras oportunidades de ganar.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de octubre de 2026

El sorteo de este sábado correspondió al número 4645, según el calendario oficial establecido por la Lotería de Boyacá para 2026.

Estos son los espacios para registrar los resultados del sorteo:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $15.000 millones.

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá cuenta con un plan de premios que incluye secos de $1.000 millones, $300 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

Los participantes deben revisar cuidadosamente sus billetes, pues también existen premios por aproximaciones y otras combinaciones contempladas en el plan oficial.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá y cómo reclamar los premios?

Participar es sencillo. Los interesados deben adquirir un billete completo o una fracción mediante los distribuidores autorizados.

Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para ganar el premio mayor, ambos datos deben coincidir exactamente con los anunciados durante el sorteo.

La Lotería de Boyacá juega habitualmente los sábados en horas de la noche, con transmisión del premio mayor por Canal Trece y plataformas digitales oficiales.

Quienes resulten favorecidos deben conservar su billete en buen estado y consultar los procedimientos establecidos por la entidad para reclamar el dinero.

Finalmente, se recomienda verificar los resultados directamente en la página oficial de la Lotería de Boyacá antes de iniciar cualquier trámite.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*