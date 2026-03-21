Resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Los resultados de la Lotería de Boyacádel sábado 21 de marzo de 2026 ya generaron expectativa entre miles de jugadores en Colombia, quienes cada semana esperan conocer si la suerte estuvo de su lado.

Este tradicional sorteo, que se realiza los sábados en la noche, entrega uno de los premios mayores más altos del país, superando los $15.000 millones en su plan de premios.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en horas de la noche y fue transmitido por televisión y plataformas digitales, permitiendo que los apostadores siguieran en vivo cada uno de los resultados.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 21 de marzo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Boyacá de este sábado 21 de marzo de 2026 cayó en el número 5241 de la serie 28.

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Además del premio principal, el sorteo dejó múltiples ganadores en las diferentes categorías de premios secos, que también reparten importantes sumas de dinero a lo largo del territorio nacional.

Premio mayor: XXXX – Serie XXX

Recuerde que estos resultados deben ser verificados siempre con los canales oficiales de la Lotería de Boyacá para evitar errores al momento de consultar su billete.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá y reclamar premios?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en Colombia y cuenta con una amplia red de distribución en todo el país. Los billetes pueden adquirirse a través de vendedores autorizados o plataformas digitales, lo que facilita la participación de miles de personas cada semana.

En caso de resultar ganador, el proceso de reclamación dependerá del monto obtenido. Para premios menores, generalmente se pueden reclamar en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren validación directa con la entidad organizadora.

Este sorteo continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos, no solo por su tradición, sino también por la posibilidad de cambiar la vida de quienes aciertan el número ganador.