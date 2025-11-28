CANAL RCN
Economía

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 28 de noviembre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
09:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo de la Lotería de Medellín correspondiente a este viernes 28 de noviembre de 2025 ya se llevó a cabo, y miles de jugadores estuvieron atentos para conocer si la suerte les sonrió en una de las loterías más tradicionales y queridas del país.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 27 de noviembre de 2025

Con un histórico premio mayor atractivo y diversas oportunidades de ganar, este sorteo continúa siendo uno de los más esperados cada semana en Colombia.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 28 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín fue XXXX de la serie XXX.

Esta es la combinación oficial correspondiente al sorteo realizado este viernes en horas de la noche bajo estricto control y verificación de las autoridades encargadas.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Si usted participó, recuerde revisar cuidadosamente su billete, pues además del premio mayor, la lotería entrega múltiples secos y premios adicionales que pueden cambiar la vida de cualquier apostador. Cada semana, miles de jugadores cruzan los dedos esperando que su número sea el elegido.

La Lotería de Medellín es reconocida por su tradición, su credibilidad y por aportar recursos significativos al sector salud del departamento de Antioquia, lo que convierte su compra en una apuesta que también beneficia al bienestar público.

¿Cómo consultar otros premios y próximos sorteos?

Para revisar todos los secos y premios menores, lo ideal es consultar directamente los canales oficiales de la Lotería de Medellín o medios confiables que publican los resultados completos. Allí podrá verificar si alguno de sus números resultó favorecido.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 22 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

El próximo sorteo se llevará a cabo el viernes siguiente, en su horario habitual. Si hoy la suerte no estuvo de su lado, no se desanime: cada semana habrá una nueva oportunidad de ganar, siempre jugando con responsabilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Peajes

Gobierno asegura que ha asumido millonarios costos por congelamiento de tarifas de peajes

Secretaria de Movilidad

Alerta en Bogotá: más de 20.000 vehículos a nombre de persona indeterminada podrían ser inmovilizados

Otras Noticias

Miguel Ángel Borja

¿Vuelve a Colombia? Miguel Borja no continuará en River Plate en 2026

Desde Argentina confirmaron que Miguel Ángel Borja no seguirá en River Plate y ya tendría sondeos desde el FPC.

Donald Trump

Trump indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y condiciona ayuda a Honduras a resultado electoral

Trump aseguró que Hernández había sido “tratado de forma muy dura e injusta”.

Aerocivil

Abecé de la alerta de Airbus que obliga a detener más de 6.000 aviones en todo el mundo

Karol G

‘La Premiere’ de Karol G llega al Canal RCN: fecha y hora de la transmisión global

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?