Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 28 de noviembre: último sorteo

El sorteo de la Lotería de Medellín correspondiente a este viernes 28 de noviembre de 2025 ya se llevó a cabo, y miles de jugadores estuvieron atentos para conocer si la suerte les sonrió en una de las loterías más tradicionales y queridas del país.

Con un histórico premio mayor atractivo y diversas oportunidades de ganar, este sorteo continúa siendo uno de los más esperados cada semana en Colombia.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 28 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín fue XXXX de la serie XXX.

Esta es la combinación oficial correspondiente al sorteo realizado este viernes en horas de la noche bajo estricto control y verificación de las autoridades encargadas.

Si usted participó, recuerde revisar cuidadosamente su billete, pues además del premio mayor, la lotería entrega múltiples secos y premios adicionales que pueden cambiar la vida de cualquier apostador. Cada semana, miles de jugadores cruzan los dedos esperando que su número sea el elegido.

La Lotería de Medellín es reconocida por su tradición, su credibilidad y por aportar recursos significativos al sector salud del departamento de Antioquia, lo que convierte su compra en una apuesta que también beneficia al bienestar público.

¿Cómo consultar otros premios y próximos sorteos?

Para revisar todos los secos y premios menores, lo ideal es consultar directamente los canales oficiales de la Lotería de Medellín o medios confiables que publican los resultados completos. Allí podrá verificar si alguno de sus números resultó favorecido.

El próximo sorteo se llevará a cabo el viernes siguiente, en su horario habitual. Si hoy la suerte no estuvo de su lado, no se desanime: cada semana habrá una nueva oportunidad de ganar, siempre jugando con responsabilidad.