Resultados de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025: conoce el premio mayor

La Lotería de Boyacá realizó este sábado su sorteo correspondiente al 29 de noviembre de 2025, una fecha esperada por miles de apostadores en todo el país que cada semana buscan la oportunidad de ganar uno de los premios más altos del juego tradicional colombiano.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 25 de noviembre de 2025

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en su horario regular nocturno y ya se conocen los números ganadores del más reciente premio mayor.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 29 de noviembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Boyacá, uno de los más atractivos del país, realizó el sorteo número 4600.

El número ganador del premio mayor fue XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el billete afortunado de esta jornada.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también sorteó sus habituales secos y premios adicionales, que entregan montos importantes a otros apostadores.

Para quienes buscan resultados anteriores, el sorteo pasado del 22 de noviembre dejó como ganador el número 0056 de la serie 360, recordando que la lotería mantiene un historial de premios generosos y una alta frecuencia de ganadores en diferentes regiones del país.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá y cómo consultar los resultados?

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados a las 10:40 p.m., en una transmisión oficial que puede seguirse por televisión regional y plataformas digitales.

Los resultados también quedan disponibles minutos después del sorteo en la página oficial del juego y en los canales autorizados de consulta.

Los jugadores pueden verificar sus billetes ingresando a www.loteriadeboyaca.gov.co, donde se encuentran los listados completos de premios, series y secos.

Es importante revisar cuidadosamente cada número, pues la lotería incluye diversas categorías que pueden entregar montos significativos más allá del premio mayor.

Con esta nueva edición, miles de apostadores esperan ser los próximos en llevarse la fortuna que tradicionalmente reparte la Lotería de Boyacá.