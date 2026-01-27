Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 27 de enero de 2026

Este martes 27 de enero de 2026, miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes de los resultados de las tradicionales loterías de la Cruz Roja y de Huila.

Como cada semana, estas apuestas ofrecen la ilusión de ganar importantes montos, y hoy no fue la excepción.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 27 de enero de 2026

En el sorteo jugado hoy por la Lotería de la Cruz Roja, los números ganadores y los premios repartidos fueron los siguientes:

Número ganador del premio mayor: X

Serie: X.

Los resultados de este sorteo se transmitieron en la noche de este martes y están disponibles para consulta en los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja.

Estos sorteos atraen a muchos apostadores que buscan llevarse un gran premio o uno de los múltiples premios secundarios que se ofrecen en cada jornada.

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples oportunidades de ganancia mediante combinaciones y premios secos, lo que mantiene el interés de participantes en distintas regiones del país.

Resultados de la Lotería de Huila del 27 de enero de 2026

Por su parte, la Lotería de Huila también celebró su sorteo correspondiente a este 27 de enero de 2026. Los números ganadores fueron:

Número mayor ganador: X

Serie: X.

Este sorteo, al igual que el de la Cruz Roja, ofreció múltiples premios en efectivo para apostadores que acertaron los números correspondientes. La Lotería de Huila continúa siendo una de las preferidas en el centro sur del país gracias a sus atractivos botes acumulados y la variedad de combinaciones premiadas.

Si resultaste ganador, recuerda verificar tu número en los canales oficiales y reclamar tu premio dentro de los términos y condiciones establecidos por cada lotería.