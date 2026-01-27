CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 27 de enero de 2026

Vea el resultado de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 27 de enero de 2026. Revise aquí los números y series ganadoras.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 13 de enero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
09:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 27 de enero de 2026, miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes de los resultados de las tradicionales loterías de la Cruz Roja y de Huila.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 26 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 26 de enero de 2026

Como cada semana, estas apuestas ofrecen la ilusión de ganar importantes montos, y hoy no fue la excepción.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 27 de enero de 2026

En el sorteo jugado hoy por la Lotería de la Cruz Roja, los números ganadores y los premios repartidos fueron los siguientes:

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de enero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de enero de 2026: conoce el premio mayor

  • Número ganador del premio mayor: X
  • Serie: X.

Los resultados de este sorteo se transmitieron en la noche de este martes y están disponibles para consulta en los canales oficiales de la Lotería de la Cruz Roja.

Estos sorteos atraen a muchos apostadores que buscan llevarse un gran premio o uno de los múltiples premios secundarios que se ofrecen en cada jornada.

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples oportunidades de ganancia mediante combinaciones y premios secos, lo que mantiene el interés de participantes en distintas regiones del país.

Resultados de la Lotería de Huila del 27 de enero de 2026

Por su parte, la Lotería de Huila también celebró su sorteo correspondiente a este 27 de enero de 2026. Los números ganadores fueron:

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de enero de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de enero de 2026: último sorteo

  • Número mayor ganador: X
  • Serie: X.

Este sorteo, al igual que el de la Cruz Roja, ofreció múltiples premios en efectivo para apostadores que acertaron los números correspondientes. La Lotería de Huila continúa siendo una de las preferidas en el centro sur del país gracias a sus atractivos botes acumulados y la variedad de combinaciones premiadas.

Si resultaste ganador, recuerda verificar tu número en los canales oficiales y reclamar tu premio dentro de los términos y condiciones establecidos por cada lotería.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Jurados de votación 2026: Causales legales para excusarse y evitar multas

Automovilismo

Confirman las nuevas ubicaciones de cámaras de fotomultas en Bogotá: pilas, conductores

Metro de Bogotá

Así será la estación 11 del Metro de Bogotá: tendrá minimercado y múltiples servicios

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Alianzas políticas reconfiguran la campaña de Abelardo de la Espriella

Además de la alianza con Creemos, la campaña de De la Espriella recibió el respaldo de varios líderes de Cambio Radical y de sectores empresariales vinculados a la familia Char.

Fútbol internacional

Álvaro Montero en Vélez: dos partidos como titular y ya es figura en Argentina

Dos partidos de titular y ya es figura en Vélez: Álvaro Montero se gana la confianza del entrenador y de la hinchada del 'Fortín'

Enfermedades

Errores comunes en la higiene oral que afectan dientes y encías

La casa de los famosos

Sabotaje en La Casa de los Famosos Colombia: así se vivió la primera discusión

España

España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?