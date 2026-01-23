CANAL RCN
Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 23 de enero de 2026: último sorteo

Conozca el resultado del último sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 23 de enero de 2026 y verifique si su número fue el ganador.

Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:35 p. m.
La Lotería de Medellín volvió a jugar este viernes 23 de enero de 2026, como cada semana, con la expectativa de miles de apostadores en todo el país que buscan llevarse el jugoso premio mayor de $16.000 millones de pesos.

El sorteo número 4819 se realizó en horas de la noche (11:00 p.m.) y la emoción se vivió hasta el final, cuando se conocieron las cifras oficiales que definirían a los felices ganadores de esta edición que cierra la primera semana completa del año.

El número que cayó de la Lotería de Medellín el 23 de enero de 2025

Si ayer jugaste y ahora estás cotejando tu billete, aquí están los números ganadores del sorteo 4819 de la Lotería de Medellín:

  • Número ganador: X X X X
  • Serie: XXX
  • Premio Mayor: $16.000.000.000 COP

Con estas cifras, puedes comparar tus apuestas para saber si fuiste uno de los afortunados en el sorteo de esta semana.

Recuerda que además del premio mayor hay múltiples premios secos en diversas categorías que también representan ganancias importantes, y cada número puede resultar ganador en distintas combinaciones según la tabla de premios estipulada por la entidad.

¿Cómo reclamar si resultaste ganador de la Lotería de Medellín?

Si tus números coinciden con los resultados oficiales, es importante conservar bien tu billete original, pues es el documento legal que necesitas para iniciar el proceso de reclamación.

Los premios menores se pueden cobrar en puntos autorizados por la Lotería de Medellín, mientras que el premio mayor exige trámites adicionales en las oficinas centrales o con la intermediación de los puntos de pago autorizados.

La próxima oportunidad para tentar a la suerte será el viernes 30 de enero de 2026, cuando se disputará un nuevo sorteo con un premio igualmente millonario. Recuerde ver el resultado de esta y otras loterías en Noticias RCN.

