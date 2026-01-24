Resultados de la Lotería de Boyacá del 24 de enero de 2026: conoce el premio mayor

La expectativa volvió a tomarse a miles de jugadores este sábado 24 de enero de 2026 con un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, el cual se llevó a cabo sobre las 10: 40 p.m.

Como es habitual, el sorteo entregó su premio mayor y una amplia lista de incentivos que despiertan ilusión entre quienes compraron su billete con la esperanza de cambiar su suerte.

Este juego sigue siendo uno de los preferidos por los colombianos gracias a la constancia de sus sorteos y a la posibilidad de ganar importantes sumas de dinero cada semana.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 24 de enero de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado este sábado, el premio mayor de la Lotería de Boyacá correspondió al número XXXX de la serie XXX, que se convirtió en el gran ganador de la noche.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también entregó premios secos y aproximaciones que permiten que más jugadores resulten beneficiados.

Como siempre, se recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie del billete, ya que ambos son indispensables para reclamar cualquier premio.

¿Cómo reclamar el premio de la Lotería de Boyacá?

Si usted fue uno de los afortunados ganadores del sorteo del 24 de enero de 2026, debe saber que los premios pueden reclamarse presentando el billete original en buen estado y un documento de identidad válido.

Para premios de menor cuantía, el cobro puede realizarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben reclamarse directamente ante la entidad administradora de la lotería.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a descuentos de ley, como el impuesto de ganancia ocasional, según la normativa vigente en Colombia.

La Lotería de Boyacá continuará realizando sus sorteos semanales, brindando nuevas oportunidades para quienes sueñan con convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Si no ganó esta vez, aún hay muchas oportunidades por venir.