Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 26 de enero de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 26 de enero. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
11:14 p. m.
Este lunes 26 de enero de 2026 los aficionados a las loterías en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de las tradicionales Loterías de Cundinamarca y del Tolima, que como cada semana ponen en juego importantes premios que pueden cambiar la vida de quienes compran sus billetes.

Aquí te traemos los números ganadores y los principales detalles de ambas apuestas para que revises tus resultados con calma.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 26 de noviembre de 2026

En el sorteo correspondiente al lunes 26 de enero de 2026, la Lotería de Cundinamarca jugó su sorteo N.º 4787, con miles de millones en premios repartidos entre el premio mayor y los premios secundarios.

Según los reportes preliminares, estos son los números ganadores que debes revisar en tu billete:

  • Número ganador del premio mayor: 7067
  • Serie: 161

Estos resultados corresponden al sorteo jugado en la noche del lunes, tradicionalmente transmitido por televisión y disponible en las plataformas oficiales de la lotería para su consulta pública.

Además de la Lotería de Cundinamarca, muchos apostadores revisan también sus números de chance, que se juegan diariamente y ofrecen oportunidades adicionales de ganar cifras importantes con combinaciones de tres y cuatro cifras.

Resultados de la Lotería del Tolima del lunes 26 de enero de 2026

En paralelo, la Lotería del Tolima también celebró su sorteo del lunes 26 de enero de 2026, con el tradicional juego programado en la noche. Los números ganadores del premio mayor y otros premios importantes son:

  • Número ganador del premio mayor: 1961
  • Serie: 257.

La Lotería del Tolima mantiene uno de los planes de premios más atractivos del país, con cifras que suelen superar los miles de millones de pesos, además de premios secos que benefician a muchos apostadores cada semana.

Recuerda que para reclamar premios mayores debes conservar tu billete en buen estado y acudir a los puntos autorizados dentro del plazo que establece la normativa local. ¡Revisa bien tus números y suerte!

