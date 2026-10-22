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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 22 de octubre de 2026

Vea los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 22 de octubre de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 24 de septiembre de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
09:38 p. m.
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Las loterías de Bogotá y Quindíorealizaron sus sorteos este jueves 22 de octubre de 2026, una jornada en la que miles de colombianos estuvieron pendientes de los números ganadores y de los premios mayores.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 21 de octubre de 2026
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Como ocurre cada semana, los participantes pueden revisar sus billetes para comprobar si obtuvieron algún premio, incluso cuando no hayan acertado la combinación principal.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 22 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá celebró una nueva edición de su tradicional sorteo de los jueves, que entrega un premio mayor de $14.000 millones, además de diferentes premios secos.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 20 de octubre de 2026
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Los resultados del sorteo del 22 de octubre de 2026 son:

  • Número ganador: 9392
  • Serie: 449.
  • Premio mayor: $14.000 millones.

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción a través de distribuidores autorizados. Cada billete contiene un número de cuatro cifras y una serie que permiten identificar las combinaciones premiadas.

Resultados de la Lotería del Quindío de hoy 22 de octubre de 2026

La Lotería del Quindío también tiene su sorteo habitual los jueves, con oportunidades para quienes buscan ganar el premio mayor o alguno de los premios secos.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 6 de octubre de 2026
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Estos son los espacios correspondientes al sorteo del 22 de octubre:

  • Número ganador: 2398
  • Serie: 107
  • Premio mayor: $2.000 millones, según el plan de premios de referencia.

Para jugar, los participantes compran un billete completo o una fracción, que incluye cuatro cifras y una serie. El premio depende de la coincidencia con los resultados y de la cantidad de fracciones adquiridas.

En ambos sorteos es importante conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier reclamación. Los premios pueden estar sujetos a descuentos establecidos por la ley.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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