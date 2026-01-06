Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de enero de 2026

El juego de azar Super Astro Luna sigue siendo uno de los favoritos entre los apostadores colombianos por su combinación única de números y signos del zodiaco.

Cada noche, miles de participantes esperan con ilusión conocer si sus combinaciones les traen suerte y premios significativos. Este martes 6 de enero de 2026 no fue la excepción, y los ojos de muchos estuvieron puestos en los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de enero de 2025

En el sorteo nocturno de este 6 de enero de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue X X X X con el signo X.

Esta cifra representa la combinación que miles de jugadores esperaban para saber si su tiquete coincide con los números sorteados y el signo zodiacal correcto, lo que les permitiría acceder a premios importantes según las reglas del juego.

El Super Astro Luna se realiza todas las noches y exige que los participantes seleccionen un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Para ganar el premio mayor, es indispensable que ambos elementos coincidan exactamente con los resultados anunciados.

Además, hay premios secundarios si se aciertan las tres últimas cifras más el signo o las dos últimas cifras más el signo, modalidades que multiplican el valor apostado de manera significativa.

Datos clave del sorteo y cómo reclamar premios

Este sorteo, al igual que otros de la familia Astro, tiene diferentes niveles de premio. La forma más valiosa de ganar es acertar las cuatro cifras completas y el signo, lo cual puede representar un pago muy superior a lo invertido.

Asimismo, quienes aciertan las tres últimas cifras con signo o las dos últimas cifras con signo también son premiados, aunque con montos menores que el premio mayor.

Los resultados del Super Astro Luna se pueden verificar en plataformas oficiales de loterías, así como en canales de transmisión autorizados que suelen anunciar la combinación ganadora tras el cierre del sorteo nocturno.