CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de enero de 2026

Consulta el resultado del Super Astro Luna de hoy 6 de enero de 2025, conoce el número y signo ganador del sorteo y revisa si tu apuesta fue la ganadora.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de enero de 2026
Foto: redes sociales

Noticias RCN

enero 06 de 2026
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El juego de azar Super Astro Luna sigue siendo uno de los favoritos entre los apostadores colombianos por su combinación única de números y signos del zodiaco.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Cada noche, miles de participantes esperan con ilusión conocer si sus combinaciones les traen suerte y premios significativos. Este martes 6 de enero de 2026 no fue la excepción, y los ojos de muchos estuvieron puestos en los resultados oficiales.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de enero de 2025

En el sorteo nocturno de este 6 de enero de 2026, la combinación ganadora del Super Astro Luna fue X X X X con el signo X.

Esta cifra representa la combinación que miles de jugadores esperaban para saber si su tiquete coincide con los números sorteados y el signo zodiacal correcto, lo que les permitiría acceder a premios importantes según las reglas del juego.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

El Super Astro Luna se realiza todas las noches y exige que los participantes seleccionen un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Para ganar el premio mayor, es indispensable que ambos elementos coincidan exactamente con los resultados anunciados.

Además, hay premios secundarios si se aciertan las tres últimas cifras más el signo o las dos últimas cifras más el signo, modalidades que multiplican el valor apostado de manera significativa.

Datos clave del sorteo y cómo reclamar premios

Este sorteo, al igual que otros de la familia Astro, tiene diferentes niveles de premio. La forma más valiosa de ganar es acertar las cuatro cifras completas y el signo, lo cual puede representar un pago muy superior a lo invertido.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 5 de enero de 2026

Asimismo, quienes aciertan las tres últimas cifras con signo o las dos últimas cifras con signo también son premiados, aunque con montos menores que el premio mayor.

Los resultados del Super Astro Luna se pueden verificar en plataformas oficiales de loterías, así como en canales de transmisión autorizados que suelen anunciar la combinación ganadora tras el cierre del sorteo nocturno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Estas fueron las cifras que dejaron los conciertos en Colombia durante 2025, según Ticketmaster

Davivienda

Davivienda lanza remate de carros a precios bajos: conozca las ofertas de 2026

Comercio

Restaurante con 23 años de historia en Bogotá cerró definitivamente sus puertas: así fue el anuncio

Otras Noticias

Festival de Música de Cartagena

Lleno total y ovaciones en el tercer día del Cartagena Festival de Música

El cuarteto italiano Índaco y el violonchelista colombiano Santiago Cañón brillaron en una jornada marcada por la conexión entre tradición, juventud y nuevos públicos.

Nicolás Maduro

Audiencia contra Cilia Flores en Nueva York fue adelantada: ya se conoce la fecha en la que comparecerá ante el juez

Además, el juez autorizó que ambos reciban atención médica para tratar las heridas que habrían sufrido al intentar huir de los miembros de la Delta Force.

María Corina Machado

¿Qué pasaría con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro? Esto reveló un vidente famoso

Luis Díaz

¡Le está dando la vuelta al mundo! Esta fue la jugada maradoniana que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich en el inicio del 2026

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental