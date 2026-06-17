Los sorteos de las principales loterías del país volvieron a captar la atención de miles de colombianos este miércoles 17 de junio de 2026.

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Como es habitual, los apostadores estuvieron pendientes de los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta, tres de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia.

Cada semana, estos sorteos entregan millonarios premios a quienes logran acertar el número ganador y la serie correspondiente. Además de la expectativa por el premio mayor, muchos participantes consultan los resultados para verificar si obtuvieron algún premio seco o incentivo adicional.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de junio de 2026

A continuación, consulte los números ganadores de los sorteos realizados este miércoles 17 de junio:

Lotería de Manizales

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Valle

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Lotería del Meta

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Recuerde verificar cuidadosamente su billete para confirmar si coincide con el número y la serie anunciados por cada lotería. En algunos casos, también existen premios secundarios que pueden representar importantes sumas de dinero para los afortunados ganadores.

Resultados de la Lotería de Manizales 17 de junio de 2026

La Lotería de Manizales es una de las más tradicionales del país y cada miércoles concentra la atención de miles de jugadores que esperan convertirse en los nuevos millonarios de Colombia. Su trayectoria y la confianza de los apostadores la han convertido en uno de los sorteos más seguidos a nivel nacional.

Por su parte, la Lotería del Valle y la Lotería del Meta también cuentan con una amplia base de seguidores gracias a los premios que entregan en cada edición. Los resultados oficiales suelen ser publicados minutos después de finalizar los sorteos.

Si adquirió un billete para alguno de estos juegos, es importante conservarlo en buen estado y revisar los canales oficiales de cada lotería para conocer detalles sobre el proceso de reclamación de premios. En caso de resultar ganador, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la entidad correspondiente para hacer efectivo el cobro.