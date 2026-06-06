Resultados de la Lotería de Boyacá del 6 de junio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacácontinúa siendo uno de los sorteos más esperados por los apostadores colombianos cada sábado. Con un premio mayor que atrae la atención de miles de jugadores en todo el país, el sorteo del 6 de junio de 2026 volvió a generar expectativa entre quienes soñaban con convertirse en los nuevos millonarios de la noche.

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Como es habitual, el sorteo se realizó en las horas de la noche y entregó múltiples premios entre los participantes que adquirieron su billete para esta edición. Además del premio mayor, la lotería repartió diferentes incentivos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 6 de junio de 2026

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 6 de junio con un millonario premio mayor que puso a soñar a miles de colombianos.

Los resultados oficiales fueron los siguientes:

Premio mayor: XXXX

Serie: XXX

Asimismo, la entidad realizó los sorteos correspondientes a los premios secos y demás incentivos contemplados dentro de su plan de premios.

Las personas que resultaron ganadoras podrán reclamar sus premios cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización del sorteo. Para montos elevados, el proceso deberá realizarse siguiendo los procedimientos legales y tributarios vigentes en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si su número resultó favorecido, es importante conservar el billete original en buen estado, ya que este documento será indispensable para realizar cualquier reclamación.

Los premios de menor cuantía generalmente pueden cobrarse a través de distribuidores autorizados, mientras que los premios mayores requieren un proceso adicional de validación por parte de la entidad organizadora.

Las autoridades también recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar confusiones o posibles fraudes. Asimismo, recuerdan que los premios están sujetos a las retenciones tributarias que establece la legislación colombiana.

La Lotería de Boyacá realiza sus sorteos semanalmente y se ha consolidado como una de las más tradicionales del país. Cada edición reúne a miles de participantes que esperan cambiar su suerte y llevarse alguno de los premios disponibles en el plan de premios de la entidad.