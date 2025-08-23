CANAL RCN
Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 23 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Lotería de Boyacá del 24 de mayo
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
11:00 p. m.
La Lotería de Boyacá del sábado 23 de agosto de 2025 volvió a repartir miles de millones de pesos en premios, incluido su esperado Premio Mayor que cada semana capta la atención de miles de colombianos.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de agosto: premio mayor
Los apostadores siguen esta tradicional rifa para conocer si sus números resultaron ganadores y así reclamar las millonarias recompensas que ofrece.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 16 de agosto de 2025

En el sorteo anterior, el Premio Mayor cayó con el número 3628 de la serie 059, con un acumulado de $15.000 millones de pesos. Este resultado corresponde al sorteo #4585, según información oficial de la Lotería de Boyacá.

Premios secos destacados

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá entregó millonarios premios secos, entre los que se encontraron:

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de agosto de 2025
  • Premio Fortuna de $1.000 millones
  • Premio Alegría de $400 millones
  • Premio Ilusión de $300 millones
  • Premio Esperanza de $100 millones
  • Varios premios «Berraquera» de $50 millones

Estos resultados aumentan las oportunidades de los jugadores de ganar, incluso si no aciertan el número mayor.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si tu billete coincide exactamente con el número y la serie ganadora, tienes hasta un año para reclamar el premio. Recuerda que el monto estará sujeto a la retención del 20 % por ganancias ocasionales, lo que reduce el valor neto a recibir.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 9 de agosto: premio mayor
El billete debe presentarse en perfecto estado en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en Tunja (Calle 19 No. 9-35, piso 3), o en puntos autorizados en todo el país.

