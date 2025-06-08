CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 6 de agosto.

Resultados loterías Manizales, Valle y Meta
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

agosto 06 de 2025
08:23 p. m.
Este miércoles 6 de agosto de 2025 se llevaron a cabo los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Manizales, Valle y Meta.

Como cada semana, miles de apostadores estuvieron pendientes de los resultados para conocer si la suerte estuvo de su lado y alguno de sus números fue el ganador del premio mayor o de los secos.

A continuación, le presentamos los números ganadores de cada una de estas loterías, tal como fueron anunciados oficialmente por sus respectivas entidades.

Resultados de la Lotería de Manizales 6 de agosto

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XY
  • Premio mayor: $2.000 millones.
La Lotería de Manizales es una de las más esperadas de los miércoles, gracias a su millonario premio mayor y sus Múltiples premios secos, que benefician a jugadores en todo el país. Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la noche y fue transmitido por medios oficiales.

Resultados de la Lotería del Valle y Lotería del Meta

Lotería del Valle

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XX
  • Premio mayor: $3.500 millones.
Lotería del Meta

  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XX
  • Premio mayor: $1.500 millones.

Ambas loterías también realizaron sus sorteos este miércoles, ofreciendo atractivos premios mayores y varios premios secos adicionales. Recuerde verificar siempre su billete con los resultados oficiales publicados en las páginas web o redes sociales de cada entidad.

Si participó en alguna de estas loterías, revise con atención su número y serie. ¡Y no olvides reclamar su premio dentro del plazo establecido si resultó ganador! Suerte para el próximo sorteo.

