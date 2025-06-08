Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 6 de agosto de 2025

Este miércoles 6 de agosto de 2025 se llevaron a cabo los sorteos de tres de las loterías más tradicionales del país: Manizales, Valle y Meta.

Como cada semana, miles de apostadores estuvieron pendientes de los resultados para conocer si la suerte estuvo de su lado y alguno de sus números fue el ganador del premio mayor o de los secos.

A continuación, le presentamos los números ganadores de cada una de estas loterías, tal como fueron anunciados oficialmente por sus respectivas entidades.

Resultados de la Lotería de Manizales 6 de agosto

Número ganador: XXXX

Serie: XY

Premio mayor: $2.000 millones.

La Lotería de Manizales es una de las más esperadas de los miércoles, gracias a su millonario premio mayor y sus Múltiples premios secos, que benefician a jugadores en todo el país. Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la noche y fue transmitido por medios oficiales.

Resultados de la Lotería del Valle y Lotería del Meta

Lotería del Valle

Número ganador: XXXX

Serie: XX

Premio mayor: $3.500 millones.

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 24 de julio de 2025

Lotería del Meta

Número ganador: XXXX

Serie: XX

Premio mayor: $1.500 millones.

Ambas loterías también realizaron sus sorteos este miércoles, ofreciendo atractivos premios mayores y varios premios secos adicionales. Recuerde verificar siempre su billete con los resultados oficiales publicados en las páginas web o redes sociales de cada entidad.

Si participó en alguna de estas loterías, revise con atención su número y serie. ¡Y no olvides reclamar su premio dentro del plazo establecido si resultó ganador! Suerte para el próximo sorteo.