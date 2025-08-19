Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de agosto de 2025

El martes 19 de agosto de 2025, los colombianos volvieron a poner su esperanza en la suerte con dos de los juegos de azar más populares del país: la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila.

Como cada semana, millones revisaron con ilusión los resultados en canales oficiales, deseando que sus números los convirtieran en los grandes ganadores de la jornada.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 19 de agosto de 2025

En el sorteo de la Lotería de la Cruz Roja del martes 19 de agosto, el número ganador del premio mayor fue XXXX, de la serie XXXX.

Además del premio principal, se entregaron diversos premios secos en diferentes categorías, aportando alegría a muchos jugadores que acertaron parcialmente sus billetes.

Este sorteo mantiene el carácter solidario que distingue a esta lotería, ya que parte de sus ingresos se destinan a apoyar iniciativas en salud y emergencias en comunidades vulnerables.

Resultados de la Lotería del Huila del 19 de agosto de 2025

En paralelo, la Lotería del Huila realizó su sorteo número 4717 el mismo día. El número ganador del premio mayor fue XXXX, correspondiente a la serie XXXX.

Además, se otorgaron premios secos significativos, como uno de 150 millones, varios de 100 millones y otros en diferentes categorías, manteniendo su tradición de repartir grandes premios cada martes.

¿Cómo verificar si resultaste ganador de la lotería?

Compara el número y la serie de tu billete con los resultados oficiales.

Si acertaste, sigue las instrucciones del sitio oficial para reclamar tu premio en los puntos autorizados o sedes centrales.

3.Recuerda que los premios mayores suelen tener una vigencia limitada.