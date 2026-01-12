CANAL RCN
Economía

Resultado del Sinuano Noche del 12 de enero 2026: número ganador del sorteo de HOY

Consulta el resultado del Sinuano Noche del 12 de enero 2026: número ganador del sorteo de hoy, horario, premios y cómo participar en esta lotería.

Resultado del Sinuano Noche del 12 de enero 2026: número ganador del sorteo de HOY
Foto: Redes Sociales

Noticias RCN

enero 12 de 2026
08:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más seguidos por los colombianos, especialmente por quienes esperan el sorteo nocturno para tentar la suerte antes de cerrar el día.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Este lunes (festivo) 12 de enero de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado oficial, con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse uno de los premios que ofrece este popular chance.

Como es habitual, el sorteo del Sinuano Noche se realizó en horario nocturno y contó con la supervisión de las autoridades correspondientes, garantizando transparencia y legalidad en cada una de sus balotas.

Resultados del Sinuano Noche del 12 de enero de 2026

El número ganador del Sinuano Noche del lunes 12 de enero de 2026 fue: Número ganador: 7829 Y la 5ta Balota: 3

 

Resultado del Sinuano Noche del 30 de noviembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY
RELACIONADO

Resultado del Sinuano Noche del 30 de noviembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Este fue el resultado oficial del sorteo realizado en la noche, válido para todas las apuestas registradas dentro del horario establecido por el operador.

Si usted jugó este número o alguna combinación relacionada, recuerde verificar su tiquete en un punto autorizado o a través de los canales oficiales.

Es importante conservar el comprobante de apuesta en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio. Los tiempos y condiciones de pago pueden variar según el monto ganado y el punto donde se haya realizado la apuesta.

Recomendaciones para reclamar premios y próximos sorteos

En caso de resultar ganador, tenga en cuenta que los premios menores suelen pagarse directamente en los puntos de venta autorizados, mientras que los premios mayores pueden requerir un proceso adicional de validación. Por eso, se recomienda consultar previamente con el operador oficial del juego.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 8 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 8 de enero de 2026

El Sinuano Noche se sortea todos los días, por lo que los apostadores tienen una nueva oportunidad cada jornada. Muchos jugadores acostumbran analizar números frecuentes, fechas especiales o simplemente dejar todo al azar, recordando siempre que se trata de un juego de suerte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 10 de enero de 2026: conoce el premio mayor

Pensiones

Plan del Gobierno para los fondos privados pondría en riesgo el ahorro de los colombianos: exdirectora de la URF

Otras Noticias

Timochenko

Presentan demandas contra ‘Timochenko’ e ‘Iván Mordisco’ en a Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad

En manos del alto tribunal está la decisión de estudiar, o no, ambos casos.

La casa de los famosos

Participantes de La Casa de los Famosos Colombia se despiden de su intimidad

Algunos famosos tuvieron la oportunidad de despedirse de su soledad y compartir detalles de los objetos que ingresarán al reality.

Nicolás Maduro

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares

Boca Juniors

Boca Juniors vs. Millonarios, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Enfermedades

Hombres en Colombia tardan más de dos años en consultar por disfunción eréctil, revela estudio