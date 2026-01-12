Resultado del Sinuano Noche del 12 de enero 2026: número ganador del sorteo de HOY

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más seguidos por los colombianos, especialmente por quienes esperan el sorteo nocturno para tentar la suerte antes de cerrar el día.

Este lunes (festivo) 12 de enero de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado oficial, con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse uno de los premios que ofrece este popular chance.

Como es habitual, el sorteo del Sinuano Noche se realizó en horario nocturno y contó con la supervisión de las autoridades correspondientes, garantizando transparencia y legalidad en cada una de sus balotas.

Resultados del Sinuano Noche del 12 de enero de 2026

El número ganador del Sinuano Noche del lunes 12 de enero de 2026 fue: Número ganador: 7829 Y la 5ta Balota: 3

Este fue el resultado oficial del sorteo realizado en la noche, válido para todas las apuestas registradas dentro del horario establecido por el operador.

Si usted jugó este número o alguna combinación relacionada, recuerde verificar su tiquete en un punto autorizado o a través de los canales oficiales.

Es importante conservar el comprobante de apuesta en buen estado, ya que este documento es indispensable para reclamar cualquier premio. Los tiempos y condiciones de pago pueden variar según el monto ganado y el punto donde se haya realizado la apuesta.

Recomendaciones para reclamar premios y próximos sorteos

En caso de resultar ganador, tenga en cuenta que los premios menores suelen pagarse directamente en los puntos de venta autorizados, mientras que los premios mayores pueden requerir un proceso adicional de validación. Por eso, se recomienda consultar previamente con el operador oficial del juego.

El Sinuano Noche se sortea todos los días, por lo que los apostadores tienen una nueva oportunidad cada jornada. Muchos jugadores acostumbran analizar números frecuentes, fechas especiales o simplemente dejar todo al azar, recordando siempre que se trata de un juego de suerte.