Economía

Resultado del Sinuano Noche del 30 de noviembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Consulta el resultado del Sinuano Noche del 30 de noviembre de 2025: número ganador del sorteo de hoy, horario, premios y cómo participar en esta lotería.

Resultado del Sinuano Noche del 30 de noviembre de 2025: número ganador del sorteo de hoy
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
06:30 p. m.
El sorteo del Sinuano Noche de este domingo 30 de noviembre de 2025 ya entregó su número ganador, una noticia esperada por miles de jugadores en todo el país que siguen esta lotería tradicional.

Como es habitual, el resultado se conoció pasadas las 10:30 p.m., hora en la que se realiza el sorteo nocturno, certificado y supervisado por las autoridades correspondientes.

Resultados del Sinuano Noche del 30 de noviembre de 2025

Para esta edición, el número ganador fue XXXX con la serie XX, combinación que se llevó el premio mayor del juego.

A continuación, todos los detalles sobre cómo participar, los premios y el horario habitual de los domingos.

Horario del Sinuano Noche y cómo participar los domingos

El Sinuano Noche se sortea todos los días, incluido el domingo, pero este día se lleva a cabo a las 8:30 p.m., hora en la que se transmite oficialmente a través de los canales autorizados.

Para participar, los jugadores solo deben comprar su boleto físico en puntos de chance o apostar desde plataformas autorizadas, seleccionando una combinación de cuatro cifras.

El proceso es sencillo: el usuario elige los números que desea jugar y puede participar desde cualquier ciudad del país donde el operador tenga cobertura. También puede comprar varias combinaciones para aumentar las probabilidades de ganar.

Premios del Sinuano y cómo se entregan las ganancias

El juego ofrece múltiples opciones de premiación según el tipo de apuesta. Quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto recibe el premio mayor, uno de los más atractivos en las loterías regionales.

También existen premios para los jugadores que solo aciertan dos o tres cifras, dependiendo de la modalidad que hayan seleccionado al momento de comprar el chance.

Las ganancias pueden reclamarse el mismo día del sorteo o dentro de los plazos establecidos por el operador, presentando el boleto original y la cédula.

