Resultado Super Astro Luna hoy 2 de octubre: número ganador del último sorteo

Muchos colombianos estuvieron pendientes del sorteo del Super Astro Luna este 2 de octubre de 2025, una de las apuestas más seguidas en el país y que cada noche entrega premios importantes a quienes logran acertar tanto el número como el signo zodiacal que se sortean

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de octubre de 2025

El resultado oficial del sorteo reveló que el número ganador fue 8986, acompañado del signo zodiacal Acuario.

Esta combinación de cuatro cifras y un signo volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores que estuvieron pendientes al sorteo de las 10: 40 p.m.

Los ganadores podrán reclamar sus premios en los puntos de chance autorizados, de acuerdo con el tipo de apuesta realizada, ya sea directa, combinada o en alguna de las modalidades adicionales que ofrece el juego.

Un sorteo que conecta con los astros

El Super Astro Luna mantiene su popularidad en Colombia gracias a la mezcla de azar y astrología. Al permitir combinar números con los signos zodiacales, el sorteo se convierte en una propuesta única dentro de las opciones de juegos de azar del país.

Las autoridades recuerdan que es importante participar siempre de manera responsable y solo a través de operadores autorizados por Coljuegos, para evitar fraudes y asegurar el pago completo de los premios.

El próximo sorteo se jugará el jueves 3 de octubre de 2025, una nueva oportunidad para quienes creen en el poder de los números y los signos zodiacales.