CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna hoy 2 de octubre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy jueves 2 de octubre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Resultado Super Astro Luna hoy 2 de octubre: número ganador del último sorteo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
10:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Muchos colombianos estuvieron pendientes del sorteo del Super Astro Luna este 2 de octubre de 2025, una de las apuestas más seguidas en el país y que cada noche entrega premios importantes a quienes logran acertar tanto el número como el signo zodiacal que se sortean

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de octubre de 2025

El resultado oficial del sorteo reveló que el número ganador fue 8986, acompañado del signo zodiacal Acuario.

Resultado Super Astro Luna hoy 1 de octubre: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 1 de octubre: número ganador del último sorteo

Esta combinación de cuatro cifras y un signo volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores que estuvieron pendientes al sorteo de las 10: 40 p.m.

Los ganadores podrán reclamar sus premios en los puntos de chance autorizados, de acuerdo con el tipo de apuesta realizada, ya sea directa, combinada o en alguna de las modalidades adicionales que ofrece el juego.

Un sorteo que conecta con los astros

El Super Astro Luna mantiene su popularidad en Colombia gracias a la mezcla de azar y astrología. Al permitir combinar números con los signos zodiacales, el sorteo se convierte en una propuesta única dentro de las opciones de juegos de azar del país.

Resultado Super Astro Luna hoy 30 de septiembre: número ganador del último sorteo
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna hoy 30 de septiembre: número ganador del último sorteo

Las autoridades recuerdan que es importante participar siempre de manera responsable y solo a través de operadores autorizados por Coljuegos, para evitar fraudes y asegurar el pago completo de los premios.

El próximo sorteo se jugará el jueves 3 de octubre de 2025, una nueva oportunidad para quienes creen en el poder de los números y los signos zodiacales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Cadena asiática alcanzó 95 tiendas en Colombia y planea llegar a 100 este 2025

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 2 de octubre de 2025

Finanzas personales

¿Cuál es la edad ideal para obtener una tarjeta de crédito? Descubra los requisitos

Otras Noticias

Cali

La condena que recibió el docente que abusó sexualmente a nueve estudiantes en Cali

La investigación también reveló que el docente obligaba a algunas estudiantes a participar en actos sexuales con otros compañeros o frente a ellos.

Viral

¿Por qué hay personas que sueñan siéndole infiel a sus parejas? Esto dice la Psicología

¿Qué dice el subconsciente de quienes sueñan con ser infiel a su pareja? El significado desde la Psicología

FIFA

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética