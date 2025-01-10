Resultado Super Astro Luna hoy 1 de octubre: número ganador del último sorteo

El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a que combina la emoción de los números con el toque especial de la astrología.

Cada sorteo representa una nueva oportunidad para que miles de apostadores en el país pongan a prueba su suerte y logren llevarse millonarios premios.

Este miércoles 1 de octubre de 2025 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna, y ya se conoce el número y el signo zodiacal que marcaron el resultado oficial de la jornada.

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de hoy fue: XXXX

El signo zodiacal correspondiente fue: X.

Con esta combinación, varios colombianos podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados de venta o a través de los canales oficiales dispuestos para el Super Astro.

El juego entrega diferentes tipos de premios según la coincidencia total o parcial de las cifras y el signo elegido, lo que aumenta las posibilidades de ganar.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, junto a su versión diurna Super Astro Sol, se ha consolidado como una de las alternativas favoritas dentro de los chances y loterías en el país.

Los participantes deben elegir cuatro cifras y un signo zodiacal, y si aciertan la combinación exacta se llevan el premio mayor. Sin embargo, también existen premios secundarios para quienes logran coincidencias parciales.

De esta manera, el Super Astro Luna continúa cautivando a quienes buscan no solo un juego de azar, sino también un toque de misticismo con la astrología como parte de la experiencia.