Resultado Super Astro Luna hoy 30 de septiembre: número ganador del último sorteo

La noche de este martes 30 de septiembre de 2025 estuvo marcada por la expectativa de miles de apostadores que confiaron en su número y signo zodiacal para ganar en el Super Astro Luna, uno de los juegos más populares del país.

Este sorteo, autorizado por Coljuegos, sigue siendo una de las alternativas favoritas en Colombia porque combina la suerte de la lotería con el atractivo del zodiaco.

Los jugadores, como es habitual, tuvieron la oportunidad de seleccionar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que multiplica las opciones de premio según la categoría en la que se acierte.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de septiembre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de este martes 30 de septiembre fue: XXXX con el signo XXX.

Quienes lograron acertar con exactitud este resultado podrán reclamar millonarios premios en los puntos autorizados o a través de los canales oficiales de las loterías.

Se recomienda a los apostadores verificar cuidadosamente su tiquete para no perder la oportunidad de reclamar en caso de coincidencia parcial, pues también existen premios por aproximaciones o aciertos en cifras intermedias.

Premios y cómo cobrar

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de ganancia, desde quienes aciertan el número completo junto con el signo zodiacal, hasta aquellos que logran coincidencias parciales.

Todos los premios están sujetos a retenciones de ley y deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por las autoridades de cada región.

Los ganadores deben presentar su tiquete original en buen estado en los puntos autorizados. En el caso de premios altos, será necesario acercarse a las oficinas principales de la entidad responsable del sorteo.

El Super Astro Luna continúa generando ilusión entre los colombianos, que cada noche confían en la combinación de números y signos para cambiar su destino.