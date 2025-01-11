Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 1 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se siguió jugando en el primer día de noviembre y generó mucha expectativa.

Con diciembre cada vez más cerca, los apostadores anhelaron obtener uno de los importantes premios que entrega el Super Astro Luna y pusieron a prueba su suerte.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de noviembre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna de este 1 de noviembre de 2025 se realizó a las 10:42, como está estipulado en las reglas, y dejó una gran cantidad de ganadores.

En esta ocasión, el número favorecido por el azar fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que brindó alegrías porque hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Para participar en el Super Astro Luna, los apostadores siempre deben escoger cuatro números.

Pero, en cuanto al signo zodiacal, pueden elegir si quieren jugar con uno solo o con los doce.

¿A qué hora serán los próximos sorteos del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se continuará jugando durante este fin de semana. Sin embargo, el domingo y el lunes, como ocurre todos los festivos, tendrá otro horario.

Los ganadores de esos dos próximos sorteos del Super Astro Luna se darán a conocer a las 8:30 de la noche. Mientras tanto, el martes retornará el horario de las 10:50 p.m.

¿Cómo se pueden reclamar los premios en el Super Astro Luna?

Si usted fue uno de los ganadores, debe seguir el siguiente paso a paso para cobrar el premio que le corresponde: