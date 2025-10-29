CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 29 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 29 de octubre
Foto: redes sociales

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
07:38 p. m.
La suerte volvió a brillar para miles de apostadores del Super Astro Luna, una de las loterías más populares en Colombia, que combina números y signos zodiacales para ofrecer millonarios premios.

Este martes 29 de octubre de 2025, se realizó un nuevo sorteo que ya dejó a varios ganadores en distintas regiones del país.

El juego, autorizado por Coljuegos, sigue siendo uno de los preferidos por los colombianos por su modalidad sencilla y su conexión con los signos del zodiaco, un detalle que muchos consideran un toque de suerte adicional.

Resultado del Súper Astro Luna hoy 29 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo de esta noche fue XXXX, acompañado del signo XXXX.

Si jugó con esta combinación, podría estar entre los afortunados ganadores del premio mayor del Super Astro Luna.

Los participantes pueden verificar su resultado oficial en la página de Superastro.com.co o en los puntos autorizados del país.

Recuerde que los premios deben reclamarse presentando el tiquete original en los canales oficiales dentro del plazo establecido por la empresa.

Así se juega el Super Astro Luna en Colombia

El Super Astro es una apuesta numérica que se basa en elegir cuatro cifras y un signo zodiacal, con sorteos diarios en sus versiones Sol y Luna. Los premios varían según el monto apostado y el tipo de acierto: directo, combinado o por aproximación.

Varios jugadores siguen cada día los resultados, con la esperanza de que las estrellas se alineen a su favor. Si esta vez no fue su noche, recuerde que el próximo sorteo del Super Astro Sol será mañana 30 de octubre, con nuevas oportunidades de ganar.

