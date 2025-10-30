CANAL RCN
Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 30 de octubre

Consulte aquí el resultado del Super Astro Luna del 30 de octubre de 2025. Conozca el número y signo ganadores del sorteo más reciente autorizado por Coljuegos.

Resultado del Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 30 de octubre
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
07:44 p. m.
El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos, realizó su sorteo correspondiente al jueves 30 de octubre de 2025, dejando a miles de apostadores atentos para conocer si la suerte estuvo de su lado.

Este sorteo, administrado por Corredor Empresarial S.A., entrega millonarios premios cada noche y permite ganar acertando el número y el signo zodiacal.

A continuación, conozca los resultados oficiales del sorteo de hoy y verifique si usted es uno de los ganadores del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de octubre de 2025

El número ganador del Super Astro Luna de este jueves 30 de octubre de 2025 fue:
XXXX del signo XXXX.

Recuerde que puede consultar los resultados directamente en la página oficial de Super Astro o en los canales de venta autorizados en todo el país.

Además, tenga presente que el sorteo se realiza todas las noches, de lunes a sábado, con transmisión en directo y total transparencia.

¿Cómo se juega y cuánto puede ganar?

El Super Astro permite ganar hasta 42 veces el valor apostado si se acierta el número de cuatro cifras y el signo zodiacal. También ofrece premios menores si se aciertan solo algunos dígitos o el signo.

Para jugar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y uno de los 12 signos del zodiaco, disponibles en los puntos autorizados o en las plataformas digitales del operador.

Con cada sorteo, miles de colombianos prueban su suerte con la esperanza de convertirse en el próximo ganador del Super Astro Luna, un clásico que continúa iluminando las noches del país con emoción y esperanza.

