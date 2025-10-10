Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de octubre de 2025

El Super Astro Luna, el prestigioso y popular juego de azar de Colombia, emocionó a varios apostadores durante este 10 de octubre de 2025.

El sorteo se emitió a las 10:50 de la noche, fue transmitido en vivo por Youtube y contó con el monitoreo de un delegado de Coljuegos.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 10 de octubre de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna de este 10 de octubre de 2025, las balotas estuvieron del lado de los apostadores que escogieron al número XXXX.

Sin embargo, aparte del número, la felicidad fue completa si también se decantaron por el signo zodiacal XXXX, que fue el que completó la combinación ganadora.

No obstante, los apostadores no solo ganan en el Super Astro Luna si adivinan los cuatro números y el signo zodiacal, sino que también pueden obtener réditos económicos en alguno de estos otros dos escenarios:

Si aciertan el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, pueden cobrar 1.000 veces lo apostado.

Si adivinan el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, son ganadores de 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega en el Super Astro Luna?

Los pasos para participar noche a noche en el Super Astro Luna son los siguientes:

Ir a una oficina de Su Red o SuperGiros. Apostar entre 500 y 10.000 pesos. Escoger un número de cuatro cifras. Seleccionar uno o doce signos zodiacales. Esperar al sorteo que se emite en vivo en Youtube.

¿Cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna volverá a jugarse el sábado 11 de octubre de 2025, a las 10:42 de la noche.

Y, esa noche, como siempre, usted podrá descubrir el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.