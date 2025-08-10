CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 8 de octubre de 2025

¡Varios apostadores están felices tras el último sorteo del Super Astro Luna de este 8 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:05 p. m.
El Super Astro Luna, uno de los juegos favoritos de los apostadores, se jugó este 8 de octubre de 2025 y, como noche a noche, dejó una gran cantidad de ganadores.

En esta ocasión, como siempre ocurre de lunes a viernes, se realizó el sorteo a las 10:50 de la noche.

Además, un delegado de Coljuegos estuvo monitoreando que no se presentara ninguna irregularidad y, luego de que se reveló el veredicto de las balotas, avaló el resultado de este último Super Astro Luna.

¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Qué combinación fue la que permitió celebrar? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 8 de octubre de 2025

Las cuatro primeras balotas definieron que el número que estuvo del lado de los apostadores del Super Astro Luna fue 6607.

Además, una balota adicional permitió conocer que el signo zodiacal que complementó la combinación ganadora fue Géminis.

Si usted fue uno de los ganadores, recuerde que debe acercarse a una oficina autorizada de Su Red o de SuperGiros para reclamar el premio que le corresponde.

Sin embargo, no olvide que tiene que presentar su cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad y, además, el tiquete de la apuesta en buen estado para que los funcionarios puedan validar el número y el signo zodiacal que usted escogió.

En caso de que usted pierda o dañe su tiquete, el Super Astro Luna, de acuerdo con lo que está especificado en las reglas, no tiene cómo reimprimirlo.

¿Cuál es el premio mayor del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, que emociona noche a noche a los apostadores, entrega un premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Los apostadores que pueden quedarse con esa anhelada fortuna son únicamente aquellos que aciertan el signo zodiacal, pero también los cuatro números de izquierda a derecha.

 

