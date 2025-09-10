Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de octubre de 2025

Este 9 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche, se sorteó el Super Astro Luna y los apostadores pudieron conocer su suerte.

Varias personas tuvieron la fortuna de conseguir el premio mayor, mientras que otras se convirtieron en las ganadoras de 1.000 y 100 veces lo apostado.

¿Será que usted se quedó con alguno de los premios del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de octubre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna, como sucede noche a noche, se transmitió por Youtube para asegurar la transparencia.

De esa manera, con el monitoreo constante de un delegado de Coljuegos, se pudo evidenciar que el número ganador fue XXXX.

Además, las balotas determinaron que el signo zodiacal ganador en el Super Astro Luna de este 9 de octubre de 2025 fue XXXX.

Teniendo en cuenta la combinación ganadora, si usted fue uno de los ganadores, recuerde que debe presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado para cobrar el premio que le corresponde.

Además, en caso de que su tiquete se haya roto o dañado, el Super Astro Luna tiene especificado en las reglas del juego que no hay modos de volverlo a reimprimir.

¿Quiénes ganan en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, el juego de azar que se sortea de domingo a domingo, ganan las personas que cumplan las siguientes condiciones.

Acertar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Acertar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

Acertar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Además, los premios económicos son los siguientes: