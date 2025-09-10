CANAL RCN
Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 9 de octubre de 2025

¡El sorteo del Super Astro Luna de este 9 de octubre dejó una gran cantidad de ganadores! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:05 p. m.
Este 9 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche, se sorteó el Super Astro Luna y los apostadores pudieron conocer su suerte.

Varias personas tuvieron la fortuna de conseguir el premio mayor, mientras que otras se convirtieron en las ganadoras de 1.000 y 100 veces lo apostado.

Resultado del Super Astro Luna hoy 9 de octubre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna, como sucede noche a noche, se transmitió por Youtube para asegurar la transparencia.

De esa manera, con el monitoreo constante de un delegado de Coljuegos, se pudo evidenciar que el número ganador fue XXXX.

Además, las balotas determinaron que el signo zodiacal ganador en el Super Astro Luna de este 9 de octubre de 2025 fue XXXX.

Teniendo en cuenta la combinación ganadora, si usted fue uno de los ganadores, recuerde que debe presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado para cobrar el premio que le corresponde.

Además, en caso de que su tiquete se haya roto o dañado, el Super Astro Luna tiene especificado en las reglas del juego que no hay modos de volverlo a reimprimir.

¿Quiénes ganan en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, el juego de azar que se sortea de domingo a domingo, ganan las personas que cumplan las siguientes condiciones.

Además, los premios económicos son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado en el primer escenario.
  • 1.000 veces lo apostado en el segundo escenario.
  • 100 veces lo apostado en el tercer escenario.

 

