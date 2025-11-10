CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

¡Una gran cantidad de personas están celebrando tras el Super Astro Luna de este 11 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
09:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el comienzo de un nuevo fin de semana, el Super Astro Luna generó una gran cantidad de alegrías.

El sorteo se llevó a cabo a las 10:42 de la noche y varios de los apostadores estuvieron muy atentos a la transmisión que se emitió en vivo a través de Youtube.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de octubre de 2025

Sin embargo, en caso de que usted no se haya conectado, puede conocer el resultado aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el Super Astro Luna de este 11 de octubre de 2025? Entérese a continuación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 11 de octubre de 2025

La presentadora del sorteo del Super Astro Luna y el delegado de Coljuegos revelaron que el número ganador durante la última jornada fue XXXX.

Además, unos segundos después, dieron a conocer que el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora fue XXXX.

Teniendo en cuenta ese panorama, usted fue uno de los ganadores si:

  1. Adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.
  2. Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  3. Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Los premios en esos escenarios son 42.000 veces, 1.000 veces y 100 veces lo apostado, respectivamente.

¿A qué hora será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el domingo 12 de octubre de 2025, a las 8:30 de la noche.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025

Además, el sorteo que se llevará a cabo el lunes festivo 13 de octubre de 2025, también será a esa misma hora.

Con esa información clara, recuerde que usted podrá consultar los resultados exactos aquí en el portal web de Noticias RCN.

Asimismo, posteriormente, podrá verificarlo en la página web oficial del Super Astro Luna.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Mega Feria de Empleo de Bogotá en Corferias: esta es la fecha

Comercio

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Redes sociales

Esta es la app colombiana que permite ganar dinero por chatear con seguidores

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Golazo de Lucumí! Colombia derrota 1-0 a México en amistoso previo al Mundial 2026

Con un pase magistral de James Rodríguez y definición de Lucumí, Colombia vence 1-0 a México en amistoso previo al Mundial 2026.

Artistas

Juan Cebolla representará a Colombia y Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo

El colombo-mexicano Juan Cebolla, reconocido como uno de los mejores trapecistas del mundo, representará a Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo 2026, donde buscará el codiciado Payaso de Oro.

México

México enfrenta tragedia por lluvias: aumenta la cifra de muertos y damnificados en el centro y oriente del país

Enfermedades

Preocupante panorama sobre el cáncer: casos podrían aumentar un 70% en pocos años

Bogotá

Capturan a presunto ladrón en Ciudad Bolívar con dispositivo para bloquear señales