Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de octubre de 2025

En el comienzo de un nuevo fin de semana, el Super Astro Luna generó una gran cantidad de alegrías.

El sorteo se llevó a cabo a las 10:42 de la noche y varios de los apostadores estuvieron muy atentos a la transmisión que se emitió en vivo a través de Youtube.

Sin embargo, en caso de que usted no se haya conectado, puede conocer el resultado aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el número y el signo ganador en el Super Astro Luna de este 11 de octubre de 2025? Entérese a continuación.

Resultado del Super Astro Luna hoy 11 de octubre de 2025

La presentadora del sorteo del Super Astro Luna y el delegado de Coljuegos revelaron que el número ganador durante la última jornada fue XXXX.

Además, unos segundos después, dieron a conocer que el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora fue XXXX.

Teniendo en cuenta ese panorama, usted fue uno de los ganadores si:

Adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha. Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha. Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

Los premios en esos escenarios son 42.000 veces, 1.000 veces y 100 veces lo apostado, respectivamente.

¿A qué hora será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el domingo 12 de octubre de 2025, a las 8:30 de la noche.

Además, el sorteo que se llevará a cabo el lunes festivo 13 de octubre de 2025, también será a esa misma hora.

Con esa información clara, recuerde que usted podrá consultar los resultados exactos aquí en el portal web de Noticias RCN.

Asimismo, posteriormente, podrá verificarlo en la página web oficial del Super Astro Luna.