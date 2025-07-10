Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 7 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se sorteó este 7 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche, y los apostadores estuvieron muy atentos.

Los participantes, teniendo como referencia la semana de receso, quisieron obtener un ingreso extra mediante los tres premios que entrega el Super Astro Luna. Sin embargo, solo algunos fueron favorecidos por la suerte.

¿Será que usted hizo parte de los ganadores de esta noche? Descubra el resultado exacto del último sorteo del Super Astro Luna.

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de octubre de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de octubre de 2025 se notificó que el número de cuatro cifras que le entregó alegrías a los apostadores fue 6622.

Además, con el aval del delegado de Coljuegos que monitoreó el sorteo, también se conoció que el signo zodiacal que permitió celebrar fue Sagitario.

Entonces, los apostadores que ganaron fueron aquellos que acertaron el signo y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Los premios respectivos en cada uno de esos escenarios fueron:

42.000 veces lo apostado como premio mayor.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuándo volverá a sortearse el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, que siempre está disponible para los apostadores y no tiene jornada de descanso, volverá a sortearse el 8 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche.

Por lo tanto, si usted tiene pensado participar en esa próxima jornada, puede conocer el resultado exacto aquí en el portal de Noticias RCN.

Además, posteriormente, puede corroborar la combinación ganadora en la página oficial del Super Astro Luna.