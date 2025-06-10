CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025

¡Siguen notificándose ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 6 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
09:15 p. m.
El Super Astro Luna se jugó en la noche de este 6 de octubre de 2025 y los apostadores estuvieron muy pendientes de su suerte.

Todos tuvieron la esperanza de quedarse con el premio mayor de 42.000 veces lo apostado, aunque tampoco vieron con malos ojos los de 1.000 y 100 veces lo apostado.

Sin embargo, solo algunas personas fueron las favorecidas por el azar y pudieron celebrar.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 6 de octubre de 2025

Las balotas del Super Astro Luna determinaron que el número ganador en el sorteo de este 6 de octubre del 2025 fue el XXXX.

Además, también decidieron que el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Como está estipulado en las reglas del Super Astro Luna, los participantes que se quedaron con el premio de 42.000 veces lo apostado fueron aquellos que acertaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Mientras tanto, las otras personas que ganaron fueron aquellas que cumplieron alguna de estas dos condiciones:

  • Acertaron el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha (premio de 1.000 veces lo apostado).
  • Acertaron el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha (premio de 100 veces lo apostado).

¿A qué hora se jugó el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, como siempre pasa de lunes a viernes, se sorteó a las 10:50 de la noche.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay horarios diferentes cuando es sábado, domingo y festivo.

En el caso de los sábados, los sorteos se realizan a las 10:42 de la noche y, al igual que los demás, son transmitidos por Youtube.

Además, los domingos y festivos se llevan a cabo a las 8:30 de la noche.

 

 

