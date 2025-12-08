Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025

Este 12 de agosto de 2025, los apostadores fueron testigos de una emocionante jornada en el Super Astro Luna.

El sorteo, como todas las noches de lunes a viernes, se realizó a las 10:50 de la noche. Además, el resultado exacto se pudo conocer después de que lo verificó y avaló el delegado de Coljuegos.

Desde las primeras horas de la mañana, los apostadores se acercaron a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros y apostaron entre 500 y 10.000 pesos. ¿A quiénes les sonrió la suerte?

Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del Super Astro Luna de este 12 de agosto de 2025.

Resultado Super Astro Luna hoy 12 de agosto de 2025

El azar, en esta ocasión, estuvo del lado de cada una de las personas que confió en el número XXXX y lo eligió para que hiciera parte de la combinación de su tiquete.

Adicionalmente, la suerte también les sonrió a los apostadores que tuvieron el pálpito de seleccionar el signo zodiacal XXXX.

Recuerde que usted es uno de los afortunados de la última jornada del Super Astro Luna si acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha. La tabla de premios en cada uno de esos escenarios es la siguiente:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros tres números.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros dos números.

No olvide que para poder reclamar el premio debe tener el tiquete de la apuesta en buen estado y demostrar con su cédula de ciudadanía que usted es mayor de edad.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna ha brindado múltiples alegrías desde el fin de semana. Los apostadores que han podido cobrar importantes premios económicos son aquellos que han seleccionado las siguientes combinaciones numéricas y zodiacales: