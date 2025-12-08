CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025

¿Será que usted ganó en el sorteo del Super Astro Luna de este 12 de agosto? Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
08:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 12 de agosto de 2025, los apostadores fueron testigos de una emocionante jornada en el Super Astro Luna.

El sorteo, como todas las noches de lunes a viernes, se realizó a las 10:50 de la noche. Además, el resultado exacto se pudo conocer después de que lo verificó y avaló el delegado de Coljuegos.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025

Desde las primeras horas de la mañana, los apostadores se acercaron a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros y apostaron entre 500 y 10.000 pesos. ¿A quiénes les sonrió la suerte?

Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto del Super Astro Luna de este 12 de agosto de 2025.

Resultado Super Astro Luna hoy 12 de agosto de 2025

El azar, en esta ocasión, estuvo del lado de cada una de las personas que confió en el número XXXX y lo eligió para que hiciera parte de la combinación de su tiquete.

Adicionalmente, la suerte también les sonrió a los apostadores que tuvieron el pálpito de seleccionar el signo zodiacal XXXX.

Recuerde que usted es uno de los afortunados de la última jornada del Super Astro Luna si acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha. La tabla de premios en cada uno de esos escenarios es la siguiente:

  • 42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números.
  • 1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros tres números.
  • 100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los primeros dos números.

No olvide que para poder reclamar el premio debe tener el tiquete de la apuesta en buen estado y demostrar con su cédula de ciudadanía que usted es mayor de edad.

¿Cuáles han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna ha brindado múltiples alegrías desde el fin de semana. Los apostadores que han podido cobrar importantes premios económicos son aquellos que han seleccionado las siguientes combinaciones numéricas y zodiacales:

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de agosto de 2025

  • 10 de agosto: 7325 - Tauro.
  • 11 de agosto: 4968 - Tauro.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Corea del Sur

Bogotá se aliará con Corea para un importante proyecto: ¿de qué se trata?

Reforma pensional

Ciudadanos que no puedan pensionarse en Colombia tendrán mecanismo valioso para tener ingresos

Turismo

Colombianos tendrán descuentos de hasta el 50% en el último fin de semana de cada mes: así funcionará

Otras Noticias

Estados Unidos

Marco Rubio no se guardó nada y criticó fuertemente al presidente Petro: “Bastante errático”

El secretario de Estado se refirió sobre la toma de decisiones y el poderío que tienen los grupos armados.

Edwin Cardona

Cardona tuvo en sus pies el gol de Nacional y falló increíblemente el penal: vea el video

Edwin Cardona falló pena máxima a favor de Atlético Nacional que habría significado la apertura del marcador frente a Sao Paulo.

Transmilenio

Reabrirán importante estación de Transmilenio en la Av. Caracas: ¿cuál es y cómo funcionará?

La casa de los famosos

"Me duele": Karina García sorprendió a todos con un inesperado y sentido mensaje

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?