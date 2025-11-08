Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de agosto de 2025

Este 11 de agosto de 2025, en el inicio de la semana, los apostadores volvieron a poner a prueba su suerte con la intención de conseguir alguno de los tres premios que entrega el Super Astro Luna.

Después de las jornadas del fin de semana, en las que hubo una gran cantidad de ganadores, todos apostaron con mucha expectativa entre 500 y 10.000 pesos y estuvieron ansiosos del resultado.

¿Quiénes pudieron brincar de la emoción después de que se reveló el número y el signo zodiacal ganador? Descubra en Noticias RCN el resultado exacto del Super Astro Luna de hoy.

Resultado del Super Astro Luna hoy 11 de agosto de 2025

Las balotas del Super Astro Luna se comenzaron a mover a las 10:50 de la noche, tras el respectivo monitoreo de un delegado de Coljuegos, y determinaron que el número ganador del sorteo del 11 de agosto de 2025 fue XXXX.

Además, la presentadora del Super Astro Luna también informó que el signo zodiacal que estuvo del lado de los apostadores fue XXXX.

Con esa combinación, las personas que pudieron quedarse con el premio mayor de 42.000 veces lo apostado fueron las que acertaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

Mientras tanto, las personas que adivinaron el signo zodiacal correspondiente y los primeros tres números de izquierda a derecha, pueden cobrar 1.000 veces lo apostado.

Y, en el último caso, quienes acertaron el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha, tienen que saber que les corresponde 100 veces lo apostado.

Esto es lo que debe tener en cuenta al cobrar los premios del Super Astro Luna

Para poder cobrar los premios del Super Astro Luna, los apostadores tienen que acercarse a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.

Una vez estén presentes en esos puntos, los funcionarios les pedirán la cédula de ciudadanía para confirmar su mayoría de edad y el tiquete de la apuesta en buen estado para corroborar la combinación ganadora.

Además, es imprescindible saber que del monto económico del premio se descuenta la retención en la fuente (20%) y el gravamen por movimiento financiero.