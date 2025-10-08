Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de agosto de 2025

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar del que más están pendientes los apostadores en Colombia, siguió generando emociones este 10 de agosto de 2025.

En esta ocasión, como ocurre siempre que es domingo y festivo, el sorteo se realizó a las 8:30 de la noche y fue transmitido en vivo por Youtube.

Sin embargo, en caso de que usted todavía no se haya enterado del número y el signo zodiacal ganador, puede descubrir el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 10 de agosto de 2025

Tras el último sorteo del Super Astro Luna de este 10 de agosto de 2025, se conoció que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó esa combinación ganadora y les permitió a los apostadores obtener alguno de los tres premios fue XXXX.

Las personas que pudieron participar en el Super Astro Luna fueron aquellas que cumplieron las siguientes condiciones:

Son mayores de edad. No tienen problemas con los juegos de azar. Escogieron un número de cuatro cifras. Escogieron uno o los doce signos zodiacales. Apostaron entre 500 y 10.000 pesos.

¿Cómo se obtiene el premio mayor en el Super Astro Luna?

Las personas pueden obtener 42.000 veces lo apostado en el Super Astro Luna si adivina el signo zodiacal y, además, aciertan los cuatro números de izquierda a derecha.

Mientras tanto, en los otros dos escenarios en los que pueden ganar, son los siguientes:

1.000 veces lo apostado si adivinan el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado si adivina el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha.

Tenga en cuenta que, utilizando este simulador, usted puede conocer el monto exacto que puede reclamar en caso de ganar.