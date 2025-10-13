CANAL RCN
Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de octubre de 2025

¡Ya puede saber si usted ganó tras el sorteo del Super Astro Luna de este 13 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
06:10 p. m.
Este lunes festivo continuó sorteándose el Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

Los apostadores, después de la emocionante jornada que se vivió el domingo, renovaron sus esperanzas y le pusieron fe a su número y signo zodiacal de confianza.

¿A quiénes les sonrió la suerte en este último sorteo del Super Astro Luna? ¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de octubre de 2025

Las balotas, como siempre ocurre los domingos y festivos, comenzaron a moverse a las 8:30 de la noche de este 13 de octubre de 2025.

De esa manera, la presentadora notificó que el número de cuatro cifras que contó con suerte fue el XXXX.

Además, el signo zodiacal que fue favorecido por el azar en este último sorteo del Super Astro Luna fue XXXX.

Tenga muy en cuenta que usted es uno de los felices ganadores si acertó el signo zodiacal, pero también los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Los respectivos cobros de los premios se pueden efectuar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros mostrando la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado.

La finalidad de estos requisitos es comprobar la mayoría de edad y el número y el signo zodiacal seleccionado.

¿A qué hora y cuándo volverá a sortearse el Super Astro Luna?

Tras la jornada de este lunes festivo 13 de octubre de 2025, el Super Astro Luna no parará, sino que seguirá teniendo actividad durante el martes 14 de octubre.

El sorteo, como está estipulado entre semana, se realizará a las 10:50 de la noche, bajo el monitoreo de un delegado de Coljuegos.

Además, al igual que todas las noches, usted podrá consultar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

 

 

