Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de agosto de 2025 en último sorteo

Este lunes festivo, la semana inició con un nuevo sorteo del Super Astro Luna, el juego de azar que emociona noche a noche a los apostadores.

Como todos los domingos y festivos, el sorteo se realizó a las 8:30 de la noche y hubo una cantidad importante de ganadores.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformaron la combinación ganadora en este último sorteo del Super Astro Luna? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de agosto de 2025

La presentadora y el delegado de Coljuegos que estuvieron presentes durante el sorteo del Super Astro Luna, informaron oportunamente que el número ganador fue XXXX.

Además, también indicaron que el signo zodiacal que les permitió celebrar a los apostadores en el inicio de la semana fue XXXX.

Todos los participantes pudieron jugar en el Super Astro Luna tras invertir entre 500 y 10.000 pesos. Adicionalmente, la tabla de premios sigue siendo la siguiente:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Usted fue uno de los ganadores del Super Astro Luna de este 18 de agosto de 2025? ¡Felicitaciones! Recuerde que debe presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado para poder cobrar los premios en las oficinas de Su Red y SuperGiros.

¿Cómo se seguirá jugando el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna seguirá emocionando a los apostadores a lo largo de la semana. Los sorteos de lunes a viernes serán a las 10:50 de la noche y usted podrá conocer los resultados aquí en el portal de Noticias RCN.

Mientras tanto, el sorteo del próximo sábado será a las 10:42 de la noche y el del domingo a las 8:30.