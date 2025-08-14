Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025

El Super Astro Luna se siguió sorteando este 14 de agosto de 2025, a las 10:50 de la noche, y dejó nuevos ganadores.

En esta oportunidad, como todos los días, el sorteo fue transmitido por Youtube y los apostadores pudieron conocer su suerte en vivo. Además, un delegado de Coljuegos avaló el resultado.

¿Quiénes fueron los ganadores del último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de agosto de 2025

Luego de que las balotas del Super Astro Luna terminaron de moverse, los apostadores pudieron conocer que el número ganador fue XXXX.

Además, también se enteraron de que el signo zodiacal que esta vez acompañó la combinación ganadora fue XXXX.

Para poder participar en el Super Astro Luna es imprescindible ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar. Además, escoger un número de cuatro cifras, uno o los doce signos zodiacales y apostar entre 500 y 10.000 pesos.

Mientras tanto, para ganar no solo se debe acertar el signo zodiacal, sino que también los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números, se gana 42.000 veces lo apostado, que es el anhelado premio mayor.

Por otra parte, si acierta el signo zodiacal y los primeros tres números, puede cobrar 1.000 veces lo apostado, que es el segundo premio.

Y, por último, si adivina el signo zodiacal y los primeros dos números, se gana 100 veces lo apostado, que es el tercer premio que se entrega en el Super Astro Luna.

Estos han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Luna

Durante esta semana, los apostadores que han tenido alegrías en el Super Astro Luna son aquellos que han acertado las siguientes combinaciones: