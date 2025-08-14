CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 14 de agosto de 2025

¡Usted pudo haber ganado hoy 14 de agosto en el Super Astro Luna! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
08:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Luna se siguió sorteando este 14 de agosto de 2025, a las 10:50 de la noche, y dejó nuevos ganadores.

En esta oportunidad, como todos los días, el sorteo fue transmitido por Youtube y los apostadores pudieron conocer su suerte en vivo. Además, un delegado de Coljuegos avaló el resultado.

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025 en último sorteo
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025 en último sorteo

¿Quiénes fueron los ganadores del último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 14 de agosto de 2025

Luego de que las balotas del Super Astro Luna terminaron de moverse, los apostadores pudieron conocer que el número ganador fue XXXX.

Además, también se enteraron de que el signo zodiacal que esta vez acompañó la combinación ganadora fue XXXX.

Para poder participar en el Super Astro Luna es imprescindible ser mayor de edad y no tener problemas con los juegos de azar. Además, escoger un número de cuatro cifras, uno o los doce signos zodiacales y apostar entre 500 y 10.000 pesos.

Mientras tanto, para ganar no solo se debe acertar el signo zodiacal, sino que también los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números, se gana 42.000 veces lo apostado, que es el anhelado premio mayor.

Por otra parte, si acierta el signo zodiacal y los primeros tres números, puede cobrar 1.000 veces lo apostado, que es el segundo premio.

Y, por último, si adivina el signo zodiacal y los primeros dos números, se gana 100 veces lo apostado, que es el tercer premio que se entrega en el Super Astro Luna.

Estos han sido los últimos números y signos ganadores en el Super Astro Luna

Durante esta semana, los apostadores que han tenido alegrías en el Super Astro Luna son aquellos que han acertado las siguientes combinaciones:

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 12 de agosto de 2025

  • 11 de agosto: 4968 - Tauro.
  • 12 de agosto: 4370 - Cáncer.
  • 13 de agosto: 0941 - Virgo.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma pensional

Trabajadores en Colombia podrán pensionarse sin cumplir con las 1.300 semanas: requisitos que debe cumplir

Comercio

Reconocida cadena de electrodomésticos en Colombia abrirá en una nueva ciudad: estas son sus novedades

Finanzas personales

Entrevista | Bre-B: alcances desconocidos de la herramienta que revoluciona en Colombia

Otras Noticias

UNGRD

Cancillería por escándalo de residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González: "No fue consultada ni autorizada"

Tras las revelación de una solicitud que habría sido expedida por la Cancillería a Nicaragua para tramitar la residencial legal del prófugo exdirector del Dapre, el ministerio se pronunció.

América de Cali

América no encuentra ‘luz’ ni en la Liga: perdió contra Pereira y sigue abajo en la tabla

América de Cali cayó este jueves frente a Deportivo Pereira por la séptima fecha del fútbol colombiano y sigue en la parte baja de la tabla.

La casa de los famosos

Hijo de Karina García aumentó rumores sobre el fin de la relación con Andrés Altafulla: esto dijo

España

Falsa médica colombiana fue capturada en España tras atender a más de 665 pacientes durante tres años

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos