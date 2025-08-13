CANAL RCN
Economía

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 13 de agosto de 2025 en último sorteo

¡Ya se conocieron los ganadores del sorteo del Super Astro Luna de este 13 de agosto de 2025! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:43 p. m.
Los apostadores siguieron emocionándose con el Super Astro Luna durante este 13 de agosto de 2025.

El sorteo, como es característico entre semana, inició a las 10:50 en punto y permitió que todos los participantes se enteraran del resultado exacto.

Sin embargo, en caso de que usted haya participado, pero no seguido la transmisión en vivo, puede descubrir el resultado aquí en Noticias RCN.

¿Será que usted fue uno de los ganadores? Descúbralo ya.

Resultado del Super Astro Luna hoy 13 de agosto de 2025

El Super Astro Luna tuvo en esta oportunidad al XXXX como número ganador.

Mientras tanto, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

En el caso de que usted haya acertado, el signo exacto y todos los números de izquierda a derecha, puede acercarse a una oficina de Su Red o SuperGiros a cobrar 42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor.

Por el otro lado, los otros dos premios que entregará el Super Astro Luna tras el sorteo de este 13 de agosto son:

  • 1.000 veces lo apostado para las personas que hayan acertado el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado para las personas que hayan acertado el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha.

¿Cuándo serán los próximos sorteos del Super Astro Luna?

Tras el emocionante sorteo que el Super Astro Luna tuvo durante este 13 de agosto de 2025, el juego de azar continuará jugándose noche a noche.

El jueves y el viernes se llevará a cabo el sorteo a las 10:50 de la noche, mientras que el sábado será a las 10:42 de la noche y el domingo y el lunes festivo a las 8:30.

Recuerde que en cada uno de esos sorteos, usted puede enterarse del resultado exacto aquí en el portal de Noticias RCN.

 

