Super Astro Luna, resultado OFICIAL: número y signo ganador hoy 20 de enero de 2026 en último sorteo

Después de que hubo varios ganadores durante el inicio de esta nueva semana, varios apostadores volvieron a estar pendientes del Super Astro Luna.

El sorteo se llevó a cabo a las 10:50 de la noche y los participantes pudieron conocer el resultado exacto a través de la transmisión oficial que se realizó en Youtube.

No obstante, si usted probó su suerte en el Super Astro Luna, pero no se ha enterado del número y el resultado, puede hacerlo aquí en Noticias RCN.

¿Será que le toca celebrar? Entérese de los detalles completos.

Resultado oficial del Super Astro Luna de hoy 20 de enero de 2026

El Super Astro Luna de este 20 de enero de 2026 tuvo como número ganador al XXXX.

Además, el signo zodiacal que les causó una alegría completa a los apostadores fue XXXX.

En caso de que usted haya ganado, no se le olvide que tiene que conservar el tiquete de su apuesta en perfecto estado. Esto debido a que los funcionarios de Su Red o SuperGiros lo necesitan para verificar el número y el signo zodiacal escogido.

Además, el Super Astro Luna precisa en su página web oficial que, en caso de que un participante dañe o pierda el tiquete, no existen maneras de reimprimirlo.

Además, tenga presente que al momento de cobrar también se le exige la cédula de ciudadanía para corroborar la mayoría de edad.

¿Qué días se sortea el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna no tiene jornada de descanso y, por lo tanto, juega de domingo a domingo.

No obstante, es fundamental que los apostadores tengan en cuenta que los sorteos se llevan a cabo en los siguientes tres horarios: