Super Astro Luna, resultado OFICIAL: número y signo ganador hoy 19 de enero de 2026 en último sorteo

En el inicio de esta nueva semana de enero, el Super Astro Luna se siguió jugando y un gran número de apostadores estuvieron atentos.

El sorteo, como siempre ocurre entre semana, se llevó a cabo a las 10:50 de la noche y fue transmitido por Youtube.

Además, el delegado de Coljuegos no detectó ninguna irregularidad y, por lo tanto, avaló el resultado.

¿Cuál fue el número ganador? ¿Qué signo zodiacal lo acompañó? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado OFICIAL del Super Astro Luna hoy 19 de enero de 2026

Tras el último sorteo de este 19 de enero de 2026, el número ganador en el Super Astro Luna fue XXXX.

Además, la última balota revelada por la presentadora indicó que el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue XXXX.

Es así como, si usted acertó la combinación completa, es uno de los ganadores de 42.000 veces lo apostado.

Sin embargo, tenga en cuenta que en estos otros dos casos también se puede celebrar:

Si usted adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, es merecedor de 1.000 veces lo apostado.

Si usted adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, es ganador de 100 veces lo apostado.

Todas las apuestas se pueden realizar con montos económicos entre los 500 y los 10.000 pesos. Además, es posible materializarlas en las oficinas de Su Red o SuperGiros y en la página web oficial del Super Astro Luna.

¿Cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se seguirá sorteando el martes 20 de enero de 2026, a las 10:50 de la noche, y usted podrá encontrar el resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

Tenga en cuenta que este juego de azar se sortea en los siguientes tres horarios: