Capturan a presuntos “AK-47” que amenazaban con granadas a comerciantes en Cúcuta

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe contra la extorsión en Cúcuta al capturar a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial AK-47, señalados de intimidar a comerciantes y de participar en graves hechos violentos en la ciudad.

Operativo en barrios Centro y Caobos

Durante un operativo antiextorsión, fueron capturados Pablo Antonio Gamboa Romero, alias “El Viejo”; Mario José Rodríguez Parra, alias “Katire”; y Roger Daniel Hernández Ojeda, alias “El Flaco”, todos de nacionalidad extranjera. Los detenidos eran solicitados judicialmente por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, los capturados presuntamente serían integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “AK-47”, responsables de dinamizar el cobro de extorsiones a comerciantes del centro de la ciudad. Para intimidar a sus víctimas, enviaban grabaciones en video de los establecimientos comerciales, amenazándolos con lanzar granadas si se negaban a pagar las cuotas extorsivas.

Antecedentes y judicialización

Los tres hombres también estarían vinculados a un ataque contra una trabajadora sexual ocurrido en 2025, además de participar en actividades delictivas como tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades y homicidios selectivos por el control territorial, bajo el mando de un delincuente conocido como “Caracas”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, aseguró: “Seguimos firmes en nuestro compromiso de erradicar el grupo delincuencial ‘AK-47’ y devolver la tranquilidad a la ciudadanía”.

Alias El Viejo y Katire figuraban en el cartel de los más buscados de Cúcuta. Tras ser informados de sus derechos, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente. En audiencias concentradas, un juez les dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.