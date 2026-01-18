CANAL RCN
Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de enero de 2026 en último sorteo

¡Ya es oficial el resultado exacto tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de enero! Descúbralo aquí.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

enero 18 de 2026
07:00 p. m.
En el cierre de este fin de semana, el Super Astro Luna se sorteó y brindó alegrías en varios hogares del país.

Los apostadores añoraron obtener un ingreso extra y probaron suerte con su número y signo zodiacal de confianza.

¿Será que usted fue uno de los ganadores de este 18 de enero de 2026 en el Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado Super Astro Luna hoy 18 de enero de 2026

Como todos los domingos, el Super Astro Luna se sorteó a las 8:30 de la noche y contó con el monitoreo riguroso de un delegado de Coljuegos.

Las primeras cuatro balotas reveladas por la presentadora del sorteo indicaron que el número ganador fue XXXX.

Mientras tanto, el signo zodiacal que acompañó esa combinación numérica fue XXXX.

En caso de que usted haya apostado 800 pesos y jugado con un solo signo, sus premios económicos serían los siguientes, dependiendo de sus aciertos:

  • $22.579.200 por adivinar el signo zodiacal y los cuatro primeros números.
  • $672.000 por adivinar el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.
  • $67.200 por adivinar el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Cuáles han sido los últimos signos y números ganadores en el Super Astro Sol?

Durante esta semana de enero, el Super Astro Luna ha premiado a una gran cantidad de apostadores.

Las combinaciones que se han posicionado como las ganadoras son:

  • 12 de enero de 2026: 4446 - Virgo.
  • 13 de enero de 2026: 5037 - Tauro.
  • 14 de enero de 2026: 9105 - Leo.
  • 15 de enero de 2026: 6543 - Acuario.
  • 16 de enero de 2026: XXXX - XXXX.
  • 17 de enero de 2026: XXXX - XXXX.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el lunes 19 de enero de 2026, a las 10:50 de la noche.

 

 

